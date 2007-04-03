Додано: Пон 01 лип, 2024 13:06

чик написав: пока ждёмс чуда чел на фьючах за июнь https://t.me/ut_urbantrading/1839 пока ждёмс чуда чел на фьючах за июнь

Не верю! (Станиславский)Всякого повидал. В крипте так же, как и везде - нужно продать курсы, нужно набрать народу в закрытый канал и тд!Явно есть сделки прибыльные у парня, не без того - так для этого несколько аккаунтов делают люди и показывают то, что дает красивую картинку в нужный момент! Не все откровенны со своей аудиторией!Я долго выбирал, остановился на Доу - есть хороший плюс за январь-март. Так и по моим сделкам (отдельный аккаунт на другой бирже) плюс и поболе. Апрель-июнь задница по его сделкам , а у меня чуток получше! Ну так не за это ж платилось - я себе его представлял , как профессионала, который знает больше меня, ориентируется в рынке лучше. А по факту - то, что есть в общем доступе , даст плюс/минус ту же картину, но бесплатно!Без претензий - себе такой вариант тоже представлял, когда деньги платил))))