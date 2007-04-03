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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 чер, 2024 11:04
пока ждёмс чуда чел на фьючах за июнь
Додано: Пон 01 лип, 2024 13:06
Не верю! (Станиславский)
Всякого повидал. В крипте так же, как и везде - нужно продать курсы, нужно набрать народу в закрытый канал и тд!
Явно есть сделки прибыльные у парня, не без того - так для этого несколько аккаунтов делают люди и показывают то, что дает красивую картинку в нужный момент! Не все откровенны со своей аудиторией!
Я долго выбирал, остановился на Доу - есть хороший плюс за январь-март. Так и по моим сделкам (отдельный аккаунт на другой бирже) плюс и поболе. Апрель-июнь задница по его сделкам , а у меня чуток получше! Ну так не за это ж платилось - я себе его представлял , как профессионала, который знает больше меня, ориентируется в рынке лучше. А по факту - то, что есть в общем доступе , даст плюс/минус ту же картину, но бесплатно!
Без претензий - себе такой вариант тоже представлял, когда деньги платил))))
Додано: Пон 01 лип, 2024 23:27
вроде смотру все его ролики, телегу и сумма конечно впечатляет, а сделки были разные. думаю за счёт шорта от 72т. основная прибыль. ну а верить не верить это личное дело. я не знаю какими суммами он оперирует и фьючерсами не торгую...
у дж аналитики много и всяко разно - этот только по та торгует с максимум двойным плечом. в платное не лезу - обычный хомяк = шо мне там делать...
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