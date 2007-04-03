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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 чер, 2024 11:04
пока ждёмс чуда чел на фьючах за июнь
Додано: Пон 01 лип, 2024 13:06
Не верю! (Станиславский)
Всякого повидал. В крипте так же, как и везде - нужно продать курсы, нужно набрать народу в закрытый канал и тд!
Явно есть сделки прибыльные у парня, не без того - так для этого несколько аккаунтов делают люди и показывают то, что дает красивую картинку в нужный момент! Не все откровенны со своей аудиторией!
Я долго выбирал, остановился на Доу - есть хороший плюс за январь-март. Так и по моим сделкам (отдельный аккаунт на другой бирже) плюс и поболе. Апрель-июнь задница по его сделкам , а у меня чуток получше! Ну так не за это ж платилось - я себе его представлял , как профессионала, который знает больше меня, ориентируется в рынке лучше. А по факту - то, что есть в общем доступе , даст плюс/минус ту же картину, но бесплатно!
Без претензий - себе такой вариант тоже представлял, когда деньги платил))))
Додано: Пон 01 лип, 2024 23:27
вроде смотру все его ролики, телегу и сумма конечно впечатляет, а сделки были разные. думаю за счёт шорта от 72т. основная прибыль. ну а верить не верить это личное дело. я не знаю какими суммами он оперирует и фьючерсами не торгую...
у дж аналитики много и всяко разно - этот только по та торгует с максимум двойным плечом. в платное не лезу - обычный хомяк = шо мне там делать...
Додано: Сер 03 лип, 2024 11:24
Криптовалюта, ринок криптовалют
Прийшла перша частина виплат кредиторам MtGox - та що фіатом, свіфт переказ.
BTC і BCH на черзі
Додано: Сер 03 лип, 2024 17:53
Додано: Сер 03 лип, 2024 18:04
Це ви про українське справедливе і всебічне ?
Додано: Сер 03 лип, 2024 18:51
Це я про японське. В українській системі гроші з MtGox розчинились би в прокуратурі, а кредитори гарантовано отримали б голого василя.
Додано: Чет 04 лип, 2024 23:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Основной,последний альтсезон,каким он должен быть и каким все его ждут,был у нас с 24.03.21 по 21.06.21г
Последний миниальтсезон,у нас по графику был с 7.08.22 по 15.09.22 и продился,всего 5 недель... После этого-был просто....хрен на блюде.Вот уже 2 года-всем большой-большой хер! Мне кажется,нас ждет либо долгожданный рост...Либо маркемейкер решил просто сам себя кастрировать,потому что на рынок,который все время падает,даже когда биткоин растет-денег никто не понесет.И рост случится размазаный по нескольким избранным альтам,как на Солане к примеру..Остальные-так и останутся измазанные коричневым веществом и прекратят свое существование...Многие из проектов,после этого халвинга.После этого цикла,я в корне пересмотрю свои стратегии по этому рынку.Сейчас-уже поздно дергаться...Но изменения будут однозначно.
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