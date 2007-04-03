osafly
А как же уменьшение вдвое вознаграждения майнерам? Ведь обещали, что после халвинга должна удвоиться цена, что ж так.....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:14
osafly
А как же уменьшение вдвое вознаграждения майнерам? Ведь обещали, что после халвинга должна удвоиться цена, что ж так.....
Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
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