RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3431343234333434
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:14

osafly

А как же уменьшение вдвое вознаграждения майнерам? Ведь обещали, что после халвинга должна удвоиться цена, что ж так.....
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 25.01.18
Подякував: 352 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3436
З нами з: 29.07.22
Подякував: 589 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:36

Нєє, так може таки Кефирчику прикупити, чи почекати 2600?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5509
З нами з: 05.05.21
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:04

  Дюрі-бачі написав:ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...

Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 25.01.18
Подякував: 352 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:10

  vitaxa2006 написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...

Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?

Ви знову за старе? Купити хочете? :mrgreen:
SAndriy1
 
Повідомлень: 808
З нами з: 17.01.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?

99,9%, що ні. Я б взагалі курс вище 80 до весни 2025 не розраховував навіть в оптимістичних сценаріях. особисто я з крипти весною вийшов, вважаю, що то був максимум на цей рік.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3436
З нами з: 29.07.22
Подякував: 589 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3431343234333434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Victor8 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11517, 11518, 11519
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
115181 254878682
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2024 14:19
Victor8
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23202170
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 109310
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.