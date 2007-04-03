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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:14
osafly
А как же уменьшение вдвое вознаграждения майнерам? Ведь обещали, что после халвинга должна удвоиться цена, что ж так.....
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vitaxa2006
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:31
ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:36
Нєє, так може таки Кефирчику прикупити, чи почекати 2600?
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Amethyst
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:04
Дюрі-бачі написав:
ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?
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vitaxa2006
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:10
vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?
Ви знову за старе? Купити хочете?
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SAndriy1
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:11
vitaxa2006 написав:
Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?
99,9%, що ні. Я б взагалі курс вище 80 до весни 2025 не розраховував навіть в оптимістичних сценаріях. особисто я з крипти весною вийшов, вважаю, що то був максимум на цей рік.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:03
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?
Ви знову за старе? Купити хочете?
Вже не хочу, просто спитав)
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vitaxa2006
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