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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:14
osafly
А как же уменьшение вдвое вознаграждения майнерам? Ведь обещали, что после халвинга должна удвоиться цена, что ж так.....
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vitaxa2006
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:31
ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:36
Нєє, так може таки Кефирчику прикупити, чи почекати 2600?
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Amethyst
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:04
Дюрі-бачі написав:
ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?
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vitaxa2006
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:10
vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?
Ви знову за старе? Купити хочете?
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SAndriy1
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:11
vitaxa2006 написав:
Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?
99,9%, що ні. Я б взагалі курс вище 80 до весни 2025 не розраховував навіть в оптимістичних сценаріях. особисто я з крипти весною вийшов, вважаю, що то був максимум на цей рік.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:03
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО від вводу ETF ринок змінився назавжди і по тому ж Бітку подвоєння курсу буде плавним і років за 3 в кращому випадку.
Альтсезони тепер у всяких хомяках...
Як вважаєте, 100к в цьому році побачимо по бітку?
Ви знову за старе? Купити хочете?
Вже не хочу, просто спитав)
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vitaxa2006
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:59
vitaxa2006
По собі знаю, що коли роздивляєшся щось привабливе, то дуже хочеться ним володіти)))
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SAndriy1
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 20:14
vitaxa2006 написав:osafly
А как же уменьшение вдвое вознаграждения майнерам? Ведь обещали, что после халвинга должна удвоиться цена, что ж так.....
Кто обещал?? Где??Кому?? Хаш Риббонс(падла) отработал и ушел снова в красную зону(двойную отработку) но я всегда предупреждал,что этот индикатор последние несколько лет отрабатывае через снижение.... Удвоится цена обязательно...после того как сложится вдвое
(шютка)
Какие мы дурные..Понабирали всякой хни..А посмотрите на SFP!! Мать его SafePal.На этом падении поплохело всем,даже топам-а эта скотиняка така ростет..Я его полностью закрыл пару недель назад и перелил в другие проекты
Не,я конечно за счет него добавился в другое..но блин,так прикольно..Наверное единственная монета из какой то там второй сотни-демонстрирует недюжиную силу,когда все АТОМы,АПТОСы,АРБИТРУМы,СТРАКНЕТы(говнеты) сложились как какие то какашки..
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osafly
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 20:21
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в П'ят 05 лип, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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