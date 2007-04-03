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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3432343334343435 Додано: Нед 07 лип, 2024 10:08 osafly написав: Кстати,интересно пересматривать свои собственные прогнозы...от 1.05



osafly написав:

38 Фиба по битку,приходит в район 49К.Для бычьего рынка-скорректироваться к этим значениям-вполне допустимо.Но мне бы особенно хотелось выделить зону 40700-44700 А 61 Фиба у нас приходится на 38К Никого не хочу пугать,но просто эти цифры держите в уме...Я не призываю ждать,надеяться,психовать,верить или не верить...Просто запомнить У меня битка нет.Я его дом труба шатал,по таким ценам..Этот старый хрен-мне не нужен.Да здравствует альта!Даешь минус 80% от недавних хаев!!!!Уничтожим хомяков как класс.Пусть выходят в окна стаями.Рынок должен самоочиститься естественным отбором 38 Фиба по битку,приходит в район 49К.Для бычьего рынка-скорректироваться к этим значениям-вполне допустимо.Но мне бы особенно хотелось выделить зону 40700-44700 А 61 Фиба у нас приходится на 38К Никого не хочу пугать,но просто эти цифры держите в уме...Я не призываю ждать,надеяться,психовать,верить или не верить...Просто запомнитьУ меня битка нет.Я его дом труба шатал,по таким ценам..Этот старый хрен-мне не нужен.Да здравствует альта!Даешь минус 80% от недавних хаев!!!!Уничтожим хомяков как класс.Пусть выходят в окна стаями.Рынок должен самоочиститься естественным отбором





от 14.05





osafly написав:

Не рвите себе душу и не забивайте голову этими ETF...вся эта хрень-натяжка совы на глобус.Вывели-завели...хе-рня все это.По моему мнению,есть два варианта развития событий.

1.Крайне манипулятивный,с акцентом обмануть всех...Очень плохой сценарий.Биток чуть потолчется в боковике и летом начнется внезапный рост..До осени можем снова вяло рости с боковиками...Доползем тыш до 85 и обвалимся,вплоть до смены тренда чтоб всех снова вогнать в панику и отчаяние..А если осенью прийдет полноценный кризис и обвалятся фондовые индексы,на пол года поедем в дали далекие на дно...И это будет не типичное поведение биткоина к которому все привыкли и ждут.Мини альтсезон у нас пройдет летом,он будет краток и монеты многие не успеют полноценно отрасти,зато упадут потом еще круче.

2.Сценарий Базовый.Более адекватный и прогнозируемый.Месяца два три будем ходить в широком диапазоне,дно можем увидеть и 40-45-верх 75тыс....Доминация альты будет плавно падать,как и ожидаю...Осенью начнут снижать ставку...Говорят снова включится печатный станок.Получается то с чем боролись последние пару лет-снова пойдет по одному месту-денег будет много.Выборы в Америке,на которых с большой вероятностью победит Трамп(симпатик крипты),если старый дед Бидон вместо себя не выдвинит кандидатуру жены соплядона Обамы-Мишель,такую же никакую,как и ее болван муженек и сам дед Бидон.Всегда в годы американских выборов рынки по статистике ростут,поэтому..надеюсь не позволят устроить шухер в столь знаменательный год..В таком случае,биток может в течении 8-10 месяцев достичь 120-150тыс,а альткоины будут перфомить как последний раз в своей жизни,перед объявленым закручиванием гаек с осени 2025г...Как то так..Плюньте на тот ЕТФ-это больше новостной фон и морковка(кнут)для доверчивых хомячел. Не рвите себе душу и не забивайте голову этими ETF...вся эта хрень-натяжка совы на глобус.Вывели-завели...хе-рня все это.По моему мнению,есть два варианта развития событий.1.Крайне манипулятивный,с акцентом обмануть всех...Очень плохой сценарий.Биток чуть потолчется в боковике и летом начнется внезапный рост..До осени можем снова вяло рости с боковиками...Доползем тыш до 85 и обвалимся,вплоть до смены тренда чтоб всех снова вогнать в панику и отчаяние..А если осенью прийдет полноценный кризис и обвалятся фондовые индексы,на пол года поедем в дали далекие на дно...И это будет не типичное поведение биткоина к которому все привыкли и ждут.Мини альтсезон у нас пройдет летом,он будет краток и монеты многие не успеют полноценно отрасти,зато упадут потом еще круче.2.Сценарий Базовый.Более адекватный и прогнозируемый.Месяца два три будем ходить в широком диапазоне,дно можем увидеть и 40-45-верх 75тыс....Доминация альты будет плавно падать,как и ожидаю...Осенью начнут снижать ставку...Говорят снова включится печатный станок.Получается то с чем боролись последние пару лет-снова пойдет по одному месту-денег будет много.Выборы в Америке,на которых с большой вероятностью победит Трамп(симпатик крипты),если старый дед Бидон вместо себя не выдвинит кандидатуру жены соплядона Обамы-Мишель,такую же никакую,как и ее болван муженек и сам дед Бидон.Всегда в годы американских выборов рынки по статистике ростут,поэтому..надеюсь не позволят устроить шухер в столь знаменательный год..В таком случае,биток может в течении 8-10 месяцев достичь 120-150тыс,а альткоины будут перфомить как последний раз в своей жизни,перед объявленым закручиванием гаек с осени 2025г...Как то так..Плюньте на тот ЕТФ-это больше новостной фон и морковка(кнут)для доверчивых хомячел.



И в чем спустя два месяца я оказался не прав?? Кстати,интересно пересматривать свои собственные прогнозы...от 1.05от 14.05И в чем спустя два месяца я оказался не прав??

Ждем альтсезон - короткий или не очень))) Ждем альтсезон - короткий или не очень))) SAndriy1 Повідомлень: 810 З нами з: 17.01.15 Подякував: 292 раз. Подякували: 327 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3432343334343435 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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