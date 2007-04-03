osafly написав:

Не рвите себе душу и не забивайте голову этими ETF...вся эта хрень-натяжка совы на глобус.Вывели-завели...хе-рня все это.По моему мнению,есть два варианта развития событий.1.Крайне манипулятивный,с акцентом обмануть всех...Очень плохой сценарий.Биток чуть потолчется в боковике и летом начнется внезапный рост..До осени можем снова вяло рости с боковиками...Доползем тыш до 85 и обвалимся,вплоть до смены тренда чтоб всех снова вогнать в панику и отчаяние..А если осенью прийдет полноценный кризис и обвалятся фондовые индексы,на пол года поедем в дали далекие на дно...И это будет не типичное поведение биткоина к которому все привыкли и ждут.Мини альтсезон у нас пройдет летом,он будет краток и монеты многие не успеют полноценно отрасти,зато упадут потом еще круче.2.Сценарий Базовый.Более адекватный и прогнозируемый.Месяца два три будем ходить в широком диапазоне,дно можем увидеть и 40-45-верх 75тыс....Доминация альты будет плавно падать,как и ожидаю...Осенью начнут снижать ставку...Говорят снова включится печатный станок.Получается то с чем боролись последние пару лет-снова пойдет по одному месту-денег будет много.Выборы в Америке,на которых с большой вероятностью победит Трамп(симпатик крипты),если старый дед Бидон вместо себя не выдвинит кандидатуру жены соплядона Обамы-Мишель,такую же никакую,как и ее болван муженек и сам дед Бидон.Всегда в годы американских выборов рынки по статистике ростут,поэтому..надеюсь не позволят устроить шухер в столь знаменательный год..В таком случае,биток может в течении 8-10 месяцев достичь 120-150тыс,а альткоины будут перфомить как последний раз в своей жизни,перед объявленым закручиванием гаек с осени 2025г...Как то так..Плюньте на тот ЕТФ-это больше новостной фон и морковка(кнут)для доверчивых хомячел.