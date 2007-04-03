Додано: Чет 11 лип, 2024 11:22

Кто то обратил на ставки по EOSу на стейкинге???Я сегодня чуть со стула не упал.На Банане 18%-15%-11.9% Я знал эту новость,что вчера EOS запустил что то типа платформы ликвидного стейкинга..Но уже как то серьезно к этому и не отнесся,вспоминая все другие новости и анонсы компании,которое в конечном счете превращаются в дерьмо,сосотвественно и токен тоже...Но в этот раз,сделано все возможное,чтобы хомяки монету покупали и держали..Хотя EOS вообще удивительный токен.По нему капа торгов даже на Банане в день порядка 10млн +- И это не мало.А движений размашистых-нет..Как на Рипле.На чем они там зарабатывают??Я не пойму и зачем это торговать??Когда она никогда не стреляет,но отлично валится...В шорт ее что ли все время торгуют(набирают??) Сейчас после этой новости и впредверии ее,EOS демонстрирует приличное(для него) восстановление,после обновления своего исторического днища(в очередной раз) Ставки по стейкингу,для тех кто не следил,подняли примерно в 4.5раза от тех что всегда исторически были.Для EOSоманов,коим и сам когда то был,скажу лишь одну вещь..Для этой монеты-это может быть последний цикл,где она сможет на мой взгляд показать какой то рост с текущих..Но я даже не верю,что это будет половина прошлого(подчеркиваю),прошлого хая..Потом,мне кажется он умрет окончательно.Поэтому,кто держит...избавляйтесь от нее на предстоящем альтсезоне(когда-наконец-может быть-вдруг) он случится.Не передерживайте.Забирайте какую нибудь прибыль(покрывайте убытки) и Алилуйя!