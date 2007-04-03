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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 10:08
osafly написав:
Кстати,интересно пересматривать свои собственные прогнозы...от 1.05
osafly написав:
38 Фиба по битку,приходит в район 49К.Для бычьего рынка-скорректироваться к этим значениям-вполне допустимо.Но мне бы особенно хотелось выделить зону 40700-44700 А 61 Фиба у нас приходится на 38К Никого не хочу пугать,но просто эти цифры держите в уме...Я не призываю ждать,надеяться,психовать,верить или не верить...Просто запомнить
У меня битка нет.Я его дом труба шатал,по таким ценам..Этот старый хрен-мне не нужен.Да здравствует альта!Даешь минус 80% от недавних хаев!!!!Уничтожим хомяков как класс.Пусть выходят в окна стаями.Рынок должен самоочиститься естественным отбором
от 14.05
osafly написав:
Не рвите себе душу и не забивайте голову этими ETF...вся эта хрень-натяжка совы на глобус.Вывели-завели...хе-рня все это.По моему мнению,есть два варианта развития событий.
1.Крайне манипулятивный,с акцентом обмануть всех...Очень плохой сценарий.Биток чуть потолчется в боковике и летом начнется внезапный рост..До осени можем снова вяло рости с боковиками...Доползем тыш до 85 и обвалимся,вплоть до смены тренда чтоб всех снова вогнать в панику и отчаяние..А если осенью прийдет полноценный кризис и обвалятся фондовые индексы,на пол года поедем в дали далекие на дно...И это будет не типичное поведение биткоина к которому все привыкли и ждут.Мини альтсезон у нас пройдет летом,он будет краток и монеты многие не успеют полноценно отрасти,зато упадут потом еще круче.
2.Сценарий Базовый.Более адекватный и прогнозируемый.Месяца два три будем ходить в широком диапазоне,дно можем увидеть и 40-45-верх 75тыс....Доминация альты будет плавно падать,как и ожидаю...Осенью начнут снижать ставку...Говорят снова включится печатный станок.Получается то с чем боролись последние пару лет-снова пойдет по одному месту-денег будет много.Выборы в Америке,на которых с большой вероятностью победит Трамп(симпатик крипты),если старый дед Бидон вместо себя не выдвинит кандидатуру жены соплядона Обамы-Мишель,такую же никакую,как и ее болван муженек и сам дед Бидон.Всегда в годы американских выборов рынки по статистике ростут,поэтому..надеюсь не позволят устроить шухер в столь знаменательный год..В таком случае,биток может в течении 8-10 месяцев достичь 120-150тыс,а альткоины будут перфомить как последний раз в своей жизни,перед объявленым закручиванием гаек с осени 2025г...Как то так..Плюньте на тот ЕТФ-это больше новостной фон и морковка(кнут)для доверчивых хомячел.
И в чем спустя два месяца я оказался не прав??
Ждем альтсезон - короткий или не очень)))
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SAndriy1
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Додано: Нед 07 лип, 2024 11:52
От бачите, ніби все просто: у п'ятницю можна було купити бітка по 53к, а сьогодні продати вже майже по 58к. 5к на 1 бітку заробітку за добу. Але, багато людей так зробило? Ось так воно все і йде....
А з понеділка біток може вирости вище 60к. Такі речі трапляються, коли не в ринку сидиш. Тільки-но заходиш, то одразу униз і флет на 3 місяці ))))
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vitaxa2006
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Додано: Нед 07 лип, 2024 14:25
vitaxa2006 написав:
А з понеділка біток може вирости вище 60к
А може й не вирости, або не з понеділка...
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 08 лип, 2024 17:38
Смотрю кошелёк mtgox похудел на 2700 битков. Или неправильно смотрю?
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Витаха
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Додано: Пон 08 лип, 2024 22:31
Витаха написав:Смотрю кошелёк mtgox похудел на 2700 битков. Или неправильно смотрю?
Зараз почалися виплати криптою
Спочатку брутто на Кракен переводять
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Faceless
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Додано: Чет 11 лип, 2024 11:22
Кто то обратил на ставки по EOSу на стейкинге???Я сегодня чуть со стула не упал.На Банане 18%-15%-11.9% Я знал эту новость,что вчера EOS запустил что то типа платформы ликвидного стейкинга..Но уже как то серьезно к этому и не отнесся,вспоминая все другие новости и анонсы компании,которое в конечном счете превращаются в дерьмо,сосотвественно и токен тоже...Но в этот раз,сделано все возможное,чтобы хомяки монету покупали и держали..Хотя EOS вообще удивительный токен.По нему капа торгов даже на Банане в день порядка 10млн +- И это не мало.А движений размашистых-нет..Как на Рипле.На чем они там зарабатывают??Я не пойму и зачем это торговать??Когда она никогда не стреляет,но отлично валится...В шорт ее что ли все время торгуют(набирают??) Сейчас после этой новости и впредверии ее,EOS демонстрирует приличное(для него) восстановление,после обновления своего исторического днища(в очередной раз) Ставки по стейкингу,для тех кто не следил,подняли примерно в 4.5раза от тех что всегда исторически были.Для EOSоманов,коим и сам когда то был,скажу лишь одну вещь..Для этой монеты-это может быть последний цикл,где она сможет на мой взгляд показать какой то рост с текущих..Но я даже не верю,что это будет половина прошлого(подчеркиваю),прошлого хая..Потом,мне кажется он умрет окончательно.Поэтому,кто держит...избавляйтесь от нее на предстоящем альтсезоне(когда-наконец-может быть-вдруг) он случится.Не передерживайте.Забирайте какую нибудь прибыль(покрывайте убытки) и Алилуйя!
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osafly
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