phantom_systems написав:
Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил.
Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент..