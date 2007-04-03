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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3433343434353436
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 23:20

  phantom_systems написав:
  osafly написав:EOS ставки стейкинга на сегодня-

12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки

Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил.


Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент..
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 00:35

  osafly написав:
  phantom_systems написав:
  osafly написав:EOS ставки стейкинга на сегодня-

12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки

Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил.


Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент..

Монеру уже делистнули с Банана, минус треть сразу. Позже восстановилась. Халвинг зеку как мёртвому припарка. Мне просто интересно, как можно быть такими феерическими дятлами, чтобы с такой технической базой и жирной комсой от майнинга слить монету в такое унылое болото, что она даже из первой сотни маркеткапа вылетела. Пока она туда-сюда скачет и между биржами гонять дёшево, заниматься ей можно, но фундаментально она сфэйлилась.
phantom_systems
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