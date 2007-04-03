|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Нед 14 лип, 2024 23:20
phantom_systems написав: osafly написав:
EOS ставки стейкинга на сегодня-
12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки
Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил.
Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент..
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1698
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
3
2
Додано: Пон 15 лип, 2024 00:35
osafly написав: phantom_systems написав: osafly написав:
EOS ставки стейкинга на сегодня-
12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки
Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил.
Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент..
Монеру уже делистнули с Банана, минус треть сразу. Позже восстановилась. Халвинг зеку как мёртвому припарка. Мне просто интересно, как можно быть такими феерическими дятлами, чтобы с такой технической базой и жирной комсой от майнинга слить монету в такое унылое болото, что она даже из первой сотни маркеткапа вылетела. Пока она туда-сюда скачет и между биржами гонять дёшево, заниматься ей можно, но фундаментально она сфэйлилась.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2292
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|115332
|254982293
|
|
|7978
|23204573
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|109509
|
|