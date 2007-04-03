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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3433343434353436 Додано: Нед 14 лип, 2024 23:20 phantom_systems написав: osafly написав: EOS ставки стейкинга на сегодня-



12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки EOS ставки стейкинга на сегодня-12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки

Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил. Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил.



Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент.. Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент.. osafly

Повідомлень: 1700 З нами з: 29.05.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 596 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2024 00:35 osafly написав: phantom_systems написав: osafly написав: EOS ставки стейкинга на сегодня-



12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки EOS ставки стейкинга на сегодня-12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки

Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил. Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил.



Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент.. Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент..

Монеру уже делистнули с Банана, минус треть сразу. Позже восстановилась. Халвинг зеку как мёртвому припарка. Мне просто интересно, как можно быть такими феерическими дятлами, чтобы с такой технической базой и жирной комсой от майнинга слить монету в такое унылое болото, что она даже из первой сотни маркеткапа вылетела. Пока она туда-сюда скачет и между биржами гонять дёшево, заниматься ей можно, но фундаментально она сфэйлилась. Монеру уже делистнули с Банана, минус треть сразу. Позже восстановилась. Халвинг зеку как мёртвому припарка. Мне просто интересно, как можно быть такими феерическими дятлами, чтобы с такой технической базой и жирной комсой от майнинга слить монету в такое унылое болото, что она даже из первой сотни маркеткапа вылетела. Пока она туда-сюда скачет и между биржами гонять дёшево, заниматься ей можно, но фундаментально она сфэйлилась. phantom_systems

Повідомлень: 2292 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2024 12:25 phantom_systems написав: Мне просто интересно, как можно быть такими феерическими дятлами, чтобы с такой технической базой и жирной комсой от майнинга слить монету в такое унылое болото, что она даже из первой сотни маркеткапа вылетела. Мне просто интересно, как можно быть такими феерическими дятлами, чтобы с такой технической базой и жирной комсой от майнинга слить монету в такое унылое болото, что она даже из первой сотни маркеткапа вылетела.



Здесь дело не в комманде проекта,а в том,что идет наступление на все анонимные альты и они в ж..пе.Эту монету шарахаются практически все крупные биржи...Она не торгуема как раньше.Если ее делистнут с Банана,а ее таки делистнут я так думаю,рано или поздно...ей будут вообще тапки..У нее капа торгов минимум..Даже на пампе выходного дня,который ее наконец таки устроили,капа больше 11млн не поднималась...А должна быть при пампе нормального проекта от 70-80млн как минимум и до...нескольких сот...А здесь-слезы...В EOSе таких проблем и близко нет



Да и Монеро-это реальный,полноценный анонимный блокчейн..А ZEC-такое себе..Ни туда,ни сюда.Пользы от него-0..Шиткоин пока еще с майнингом..Но зачем майнить г... Большой вопрос. Здесь дело не в комманде проекта,а в том,что идет наступление на все анонимные альты и они в ж..пе.Эту монету шарахаются практически все крупные биржи...Она не торгуема как раньше.Если ее делистнут с Банана,а ее таки делистнут я так думаю,рано или поздно...ей будут вообще тапки..У нее капа торгов минимум..Даже на пампе выходного дня,который ее наконец таки устроили,капа больше 11млн не поднималась...А должна быть при пампе нормального проекта от 70-80млн как минимум и до...нескольких сот...А здесь-слезы...В EOSе таких проблем и близко нетДа и Монеро-это реальный,полноценный анонимный блокчейн..А ZEC-такое себе..Ни туда,ни сюда.Пользы от него-0..Шиткоин пока еще с майнингом..Но зачем майнить г... Большой вопрос. osafly

Повідомлень: 1700 З нами з: 29.05.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 596 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2024 18:08

... і не бовтати Кее-фир, Кее-фир!!... і не бовтати Amethyst

Повідомлень: 5530 З нами з: 05.05.21 Подякував: 416 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 3433343434353436 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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