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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 23:20
phantom_systems написав: osafly написав:
EOS ставки стейкинга на сегодня-
12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки
Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил.
Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент..
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osafly
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Додано: Пон 15 лип, 2024 00:35
osafly написав: phantom_systems написав: osafly написав:
EOS ставки стейкинга на сегодня-
12-15-18-21% Просто DOT и ATOM выкопаный...даже покруче трошки
Я ещё в 2022 решил, что с эосом связываться себе дороже. С тех пор оно свои лои регулярно обновляет, даже не отскакивая. Например, зек весь на гуано изошёл. За год дед 3х сделал, а зек 2х, только вниз. Но оно хоть отскакивает. На недавней просадке деда на 16 сходил, а сейчас 25. Эос же едва 15% из себя выдавил.
Не только EOS...Куча альты таких финтов наделала...Ликвидности и денег нет..Потому такая хрень..Сравнение с ZECом-не корректно..ЗЭК-еще хуже...Он на этом падении так же переписал локальные лои с 21 года... и вот недавно,как и EOS-обновился глобально по лоям.От зимнего роста,показал всего 92%,в то время как EOS от лоев,сделал 157% роста до марта 2024г(график в помощь) То что сейчас ZEC показывает бодрый памп от лоев(уже под 30 баксов)...Так у кого то халвинг вообще то,в октябре этого года...Пора бы хоть 2Х нарисовать...Но ZEC-это вообще мертвая монета,да еще под тикиром Мониторинг на Банане-может быть делистнута в любой момент..
Монеру уже делистнули с Банана, минус треть сразу. Позже восстановилась. Халвинг зеку как мёртвому припарка. Мне просто интересно, как можно быть такими феерическими дятлами, чтобы с такой технической базой и жирной комсой от майнинга слить монету в такое унылое болото, что она даже из первой сотни маркеткапа вылетела. Пока она туда-сюда скачет и между биржами гонять дёшево, заниматься ей можно, но фундаментально она сфэйлилась.
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phantom_systems
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Додано: Пон 15 лип, 2024 12:25
phantom_systems написав:
Мне просто интересно, как можно быть такими феерическими дятлами, чтобы с такой технической базой и жирной комсой от майнинга слить монету в такое унылое болото, что она даже из первой сотни маркеткапа вылетела.
Здесь дело не в комманде проекта,а в том,что идет наступление на все анонимные альты и они в ж..пе.Эту монету шарахаются практически все крупные биржи...Она не торгуема как раньше.Если ее делистнут с Банана,а ее таки делистнут я так думаю,рано или поздно...ей будут вообще тапки..У нее капа торгов минимум..Даже на пампе выходного дня,который ее наконец таки устроили,капа больше 11млн не поднималась...А должна быть при пампе нормального проекта от 70-80млн как минимум и до...нескольких сот...А здесь-слезы...В EOSе таких проблем и близко нет
Да и Монеро-это реальный,полноценный анонимный блокчейн..А ZEC-такое себе..Ни туда,ни сюда.Пользы от него-0..Шиткоин пока еще с майнингом..Но зачем майнить г... Большой вопрос.
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osafly
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Додано: Вів 16 лип, 2024 18:08
Кее-фир, Кее-фир!!
... і не бовтати
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:40
С кошелька mtgox переместили 48000 битков!
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Витаха
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:25
Витаха написав:
С кошелька mtgox переместили 48000 битков!
Никогда такого не было и вот опять )))) гипс снимают, клиент уезжает - шеф, все пропало)))
Этот жупел (битки для возмещения) вытаскивают из шкафа не первый десяток раз - я не вздрагиваю! Ну вытряхнут слабые руки еще разок, а может и не отреагирует рынок уже никак!
Тут интересно - сольют эфир в понедельник-вторник на новости о начале торгов спотовыми ETF ETH или мы и так сильно упали по графику? Биткойн слили на начале торгов, но он неплохо рос перед этим
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SAndriy1
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:09
Витаха написав:С кошелька mtgox переместили 48000 битков!
На Кракен виплати кредиторам. Обіцяли найближчі 2 тижні виплатити
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Faceless
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