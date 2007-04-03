Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:42

Та чого чудо??Вон ФТХ уже осенью будут выплаты...На все про все,ушло всего 2 года.У меня там тоже остатки застряли...Кракен и вообще американские биржи,с ними дела иметь-одни проблемы.У меня на Кракене был аккаунт с 2018года..В итоге взяли просто и заблокировали..Хорошо что ничего там не было в тот момент..По каким причинам?? ХЗ Написал в чем дело?? Сказали пришлите подтверждение адреса и фото документов...Прислал.Молчали 8 месяцев!!! Потом написали опять,пришлите в течении недели снова документы по списку..Просто откровенные дебилы...Я уже ничего не стал делать.Там реально случай тяжелый...Нахер они мне нужны с таким "сервисом" и своими проблемами.Думаю и с Коинбейс,там тоже самое может вылезти в любой момент..Тем кто никогда не задавался вопросом,информация к размышлению...Еще перед войной,колличество в % отношении в отказе американских виз пересичным,составляло примерно в районе 30% где то в этих пределах...не помню точную цифру.Для кацапов,этот % был порядка 10-15....Вот така муйня малята..Есть над чем поразмыслить..В том числе,почему все вот так и с войной и с поставками вооружений.

Никому не советую прилипать и привыкать торговать и тем более хранить на американских биржах...Будьте обережні