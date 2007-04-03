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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 лип, 2024 20:23
Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH
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Faceless
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Додано: Сер 24 лип, 2024 10:01
Faceless написав:
Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH
Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані?
сугубо для розуміння психології
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SAndriy1
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Додано: Сер 24 лип, 2024 10:44
SAndriy1 написав: Faceless написав:
Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH
Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані?
сугубо для розуміння психології
Я до того відношусь як до того, що з неба впало. Тому хай лежить собі. Торгувати знову - зараз нема часу та натхнення.
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Faceless
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