RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3434343534363437
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35033
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 7998 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:01

  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології
SAndriy1
 
Повідомлень: 813
З нами з: 17.01.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:44

  SAndriy1 написав:
  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології

Я до того відношусь як до того, що з неба впало. Тому хай лежить собі. Торгувати знову - зараз нема часу та натхнення.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35033
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 7998 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 3434343534363437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11554, 11555, 11556
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
115553 255103636
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2024 11:12
Victor8
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23206614
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 109568
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.