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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3434343534363437
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:01

  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:44

  SAndriy1 написав:
  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології

Я до того відношусь як до того, що з неба впало. Тому хай лежить собі. Торгувати знову - зараз нема часу та натхнення.
Faceless
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Повідомлень: 35033
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7
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