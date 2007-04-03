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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3434343534363437
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:01

  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:44

  SAndriy1 написав:
  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології

Я до того відношусь як до того, що з неба впало. Тому хай лежить собі. Торгувати знову - зараз нема часу та натхнення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:53

Faceless

а який відсоток повернули від того що було?
Netz
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:30

osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств. Про турецкую биржу Sistemkoin - прямо противоположное мнение, т.е. наглые, бесцеремонные мошенники.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:52

  Dr_English написав:osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств.

Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.
phantom_systems
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