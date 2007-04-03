RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3434343534363437
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35033
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 7999 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:01

  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології
SAndriy1
 
Повідомлень: 814
З нами з: 17.01.15
Подякував: 296 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:44

  SAndriy1 написав:
  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології

Я до того відношусь як до того, що з неба впало. Тому хай лежить собі. Торгувати знову - зараз нема часу та натхнення.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35033
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 7999 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:53

Faceless

а який відсоток повернули від того що було?
Netz
 
Повідомлень: 5
З нами з: 20.05.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:30

osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств. Про турецкую биржу Sistemkoin - прямо противоположное мнение, т.е. наглые, бесцеремонные мошенники.
Dr_English
 
Повідомлень: 318
З нами з: 22.03.14
Подякував: 794 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:52

  Dr_English написав:osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств.

Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 14.04.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:02

  phantom_systems написав:
  Dr_English написав:osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств.

Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.

Не с точки зрения ввязаться в дискуссию, но раз тема про это зашла - поделиться своим свежим опытом про биржи, их службы поддержки и переписки месяцами)))
Отправил с Байбит на ОКХ TON неправильно указав Memo\Tag - моя вина, криворукость. Написал сразу в ОКХ, ответили - без проблем. Зачислить не можем (!!!), но назад отправим. Номер тикета/обращения есть, ждите ответа. Неделю подождал, опять написал, ответили - вопрос сложный, очередь большая, этот TON со своим MEMO (это типа субсчет) всем добавил работы. Чтобы не расписывать 20 писем - через три с половиной недели попался нормальный чел, который написал, что вопрос мелкий и за полчаса он справится. Так и вышло, сбросил мне детали платежа и TXID.
На Байбит не зачисляются. Я в поддержку - мне отвечают, что нужно заполнить форму апелляции на сайте и туда же снять видео (образец прилагается). Заполнил, снял видео и понеслась. Пишу в поддержку через три рабочих дня (как было указано на странице апелляции) - хер там, не до вас, вопрос сложный. Бабло у нас , но докажите, что оно ваше. А на вашем видео плохо видно как вы в свой аккаунт на Байбите входите (!!!). И понеслась. Полтора месяца длились у меня переписки и съемки роликов доказательств.
В очередной раз попал видно на нормального работника, сжалился, пообещал рассмотреть вопрос по существу - через 10 минут пришло письмо, что деньги в течение суток мне зачислятся. По факту были на аккаунте уже через 15 минут!
SAndriy1
 
Повідомлень: 814
З нами з: 17.01.15
Подякував: 296 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3434343534363437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergikkc007 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11555, 11556, 11557
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
115561 255109202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2024 16:38
sergikkc007
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23206739
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 109574
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.