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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 лип, 2024 20:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:01
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:44
Я до того відношусь як до того, що з неба впало. Тому хай лежить собі. Торгувати знову - зараз нема часу та натхнення.
Додано: Сер 24 лип, 2024 13:30
osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств. Про турецкую биржу Sistemkoin - прямо противоположное мнение, т.е. наглые, бесцеремонные мошенники.
Додано: Сер 24 лип, 2024 13:52
Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.
Додано: Сер 24 лип, 2024 16:02
Не с точки зрения ввязаться в дискуссию, но раз тема про это зашла - поделиться своим свежим опытом про биржи, их службы поддержки и переписки месяцами)))
Отправил с Байбит на ОКХ TON неправильно указав Memo\Tag - моя вина, криворукость. Написал сразу в ОКХ, ответили - без проблем. Зачислить не можем (!!!), но назад отправим. Номер тикета/обращения есть, ждите ответа. Неделю подождал, опять написал, ответили - вопрос сложный, очередь большая, этот TON со своим MEMO (это типа субсчет) всем добавил работы. Чтобы не расписывать 20 писем - через три с половиной недели попался нормальный чел, который написал, что вопрос мелкий и за полчаса он справится. Так и вышло, сбросил мне детали платежа и TXID.
На Байбит не зачисляются. Я в поддержку - мне отвечают, что нужно заполнить форму апелляции на сайте и туда же снять видео (образец прилагается). Заполнил, снял видео и понеслась. Пишу в поддержку через три рабочих дня (как было указано на странице апелляции) - хер там, не до вас, вопрос сложный. Бабло у нас , но докажите, что оно ваше. А на вашем видео плохо видно как вы в свой аккаунт на Байбите входите (!!!). И понеслась. Полтора месяца длились у меня переписки и съемки роликов доказательств.
В очередной раз попал видно на нормального работника, сжалился, пообещал рассмотреть вопрос по существу - через 10 минут пришло письмо, что деньги в течение суток мне зачислятся. По факту были на аккаунте уже через 15 минут!
Додано: Чет 25 лип, 2024 16:19
Мабуть ви вже чули про новину з веб сайту форбс, де стверджується що податкова нарахувала 2,3 млн податків дропу за те, що він передав свої дані шахраям.
Те, що треба пам'ятати: ніколи не передавайте/продавайте свої банківські рахунки
Приклад з п2п про податки
Припустимо, ви отримали ЗП та вирішили придбати USDT на 20 000 грн. Згодом ви продали ті самі USDT за 20 500 грн.
З точки зору податкової: ви заробили 20 500 грн.
Але фактичний заробіток: 500 грн.
Податкова, якщо якимось чином отримає цю інформацію, захоче стягнути 18% + 1.5% з 20 500 ~ 3997.5 грн.
Справедливо? Ні.
Як легально працювати на п2п (у сфері криптовалюти) ?
Ніяк. ФОП не підходить, бо немає відповідних КВЕД. Ті, хто намагаються використовувати ФОП 1,2 групу але під іншими кведами ризикують отримати штрафи.
Потрібно щоб держава легалізувала торгівлю криптою, додавши відповідні зміни в податковому законодавстві.
Додано: Чет 25 лип, 2024 16:47
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я не можу продати те, що не придбав або не виробив, витративши на саме виробництво якісь кошти. Тому податки я буду сплачувати або з перепродажі або з виробництва...
Поки що, я бачу у цій казочці прихований прибуток у 500грн або ж просто переоцінку (ін)валютних цінностей. Це все рівно, що продати картину з Андріївського Узвозу, яку я придбав для себе 2 тижня тому, а сьогодні вона мені разонравилася і я продав її на ОЛХ. Теж КВЕДу немає для цього.
ПС. Дядька Трамп проштовхує ідею, що ФРС США повинна буде купляти біток як резервний актив.. тобто як золото! А ми тут граємся ввірю-не вірю ))
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 25 лип, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 лип, 2024 16:58
Купити за готівку і продати на картку це теж не однакові доводи
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