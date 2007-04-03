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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3435343634373438>
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:01

  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:44

  SAndriy1 написав:
  Faceless написав:Кракен сьогодні зарахував виплату від MtGox в BTC та BCH

Проводили опитування, що більшість отримувачів відшкодування не будуть зараз продавати ВТС - а ви як налаштовані? :) сугубо для розуміння психології

Я до того відношусь як до того, що з неба впало. Тому хай лежить собі. Торгувати знову - зараз нема часу та натхнення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:53

Faceless

а який відсоток повернули від того що було?
Netz
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:30

osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств. Про турецкую биржу Sistemkoin - прямо противоположное мнение, т.е. наглые, бесцеремонные мошенники.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:52

  Dr_English написав:osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств.

Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:02

  phantom_systems написав:
  Dr_English написав:osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств.

Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.

Не с точки зрения ввязаться в дискуссию, но раз тема про это зашла - поделиться своим свежим опытом про биржи, их службы поддержки и переписки месяцами)))
Отправил с Байбит на ОКХ TON неправильно указав Memo\Tag - моя вина, криворукость. Написал сразу в ОКХ, ответили - без проблем. Зачислить не можем (!!!), но назад отправим. Номер тикета/обращения есть, ждите ответа. Неделю подождал, опять написал, ответили - вопрос сложный, очередь большая, этот TON со своим MEMO (это типа субсчет) всем добавил работы. Чтобы не расписывать 20 писем - через три с половиной недели попался нормальный чел, который написал, что вопрос мелкий и за полчаса он справится. Так и вышло, сбросил мне детали платежа и TXID.
На Байбит не зачисляются. Я в поддержку - мне отвечают, что нужно заполнить форму апелляции на сайте и туда же снять видео (образец прилагается). Заполнил, снял видео и понеслась. Пишу в поддержку через три рабочих дня (как было указано на странице апелляции) - хер там, не до вас, вопрос сложный. Бабло у нас , но докажите, что оно ваше. А на вашем видео плохо видно как вы в свой аккаунт на Байбите входите (!!!). И понеслась. Полтора месяца длились у меня переписки и съемки роликов доказательств.
В очередной раз попал видно на нормального работника, сжалился, пообещал рассмотреть вопрос по существу - через 10 минут пришло письмо, что деньги в течение суток мне зачислятся. По факту были на аккаунте уже через 15 минут!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:19

Мабуть ви вже чули про новину з веб сайту форбс, де стверджується що податкова нарахувала 2,3 млн податків дропу за те, що він передав свої дані шахраям.


Те, що треба пам'ятати: ніколи не передавайте/продавайте свої банківські рахунки

Приклад з п2п про податки
Припустимо, ви отримали ЗП та вирішили придбати USDT на 20 000 грн. Згодом ви продали ті самі USDT за 20 500 грн.

З точки зору податкової: ви заробили 20 500 грн.
Але фактичний заробіток: 500 грн.

Податкова, якщо якимось чином отримає цю інформацію, захоче стягнути 18% + 1.5% з 20 500 ~ 3997.5 грн.

Справедливо? Ні.

Як легально працювати на п2п (у сфері криптовалюти) ?
Ніяк. ФОП не підходить, бо немає відповідних КВЕД. Ті, хто намагаються використовувати ФОП 1,2 групу але під іншими кведами ризикують отримати штрафи.

Потрібно щоб держава легалізувала торгівлю криптою, додавши відповідні зміни в податковому законодавстві.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sens написав:...вирішили придбати USDT на 20 000 грн. Згодом ви продали ті самі USDT за 20 500 грн.
Я не можу продати те, що не придбав або не виробив, витративши на саме виробництво якісь кошти. Тому податки я буду сплачувати або з перепродажі або з виробництва...

Поки що, я бачу у цій казочці прихований прибуток у 500грн або ж просто переоцінку (ін)валютних цінностей. Це все рівно, що продати картину з Андріївського Узвозу, яку я придбав для себе 2 тижня тому, а сьогодні вона мені разонравилася і я продав її на ОЛХ. Теж КВЕДу немає для цього.

ПС. Дядька Трамп проштовхує ідею, що ФРС США повинна буде купляти біток як резервний актив.. тобто як золото! А ми тут граємся ввірю-не вірю ))
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 25 лип, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:58

  Amethyst написав:
  sens написав:...вирішили придбати USDT на 20 000 грн. Згодом ви продали ті самі USDT за 20 500 грн.
Я не можу продати те, що не придбав або не виробив, витративши на саме виробництво якісь кошти. Тому податки я буду сплачувати або з перепродажі або з виробництва...

Поки що, я бачу у цій казочці прихований прибуток у 500грн або ж просто переоцінку (ін)валютних цінностей. Це все рівно, що продати картину з Андріївського Узвозу, яку я придбав для себе 2 тижня тому, а сьогодні вона мені разонравилася і я продав її на ОЛХ. Теж КВЕДу немає для цього.

Купити за готівку і продати на картку це теж не однакові доводи
sens
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