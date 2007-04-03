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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3435343634373438
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 17:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sens написав:Купити за готівку і продати на картку це теж не однакові доводи
ага, це ви НБУ скажить -- це гроші. Просто готівку типа легше приховати... але ж це залежить як поставлен справжній фінмон у Державі. Шооо тяжко обчислити непрямий дохід? Та хай ЧатЖПТ рахує, тільки для всіх, без винятків :lol:

ПС. Я не розумію, чому я можу весною купити ЮСД по одній ціні, а влітку його продати по іншій ціні і мені за це нічого не буде. У Держави навіть є офіційний курс на такі маніпуляції, є біржа. А от на ЮСДт чогось такого всього немає. А чому?! Казкарі сидять в НБУ 8) :lol:

ППС. В принципі, я чуток здогадуюсь. Гроші, це ті бамажки, що малює держава. Причому навіть неважливо яка, але держава. Ми з радістю беремо гроші іншої держави, навіть резервуємо свої гроші чужими на рівні держави.
А от якісь нецентралізовані/лехтронні/віртуальні/цифрові державі муляє очі, бо вона не може на них накр̶а̶с̶т̶иласти лапу... Схоже, що я анархіст (анархо-капіталіст), бо мені щось муляє саме поняття держави ))
Amethyst
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