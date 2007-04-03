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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3435343634373438 Додано: Чет 25 лип, 2024 17:06 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют sens написав: Купити за готівку і продати на картку це теж не однакові доводи Купити за готівку і продати на картку це теж не однакові доводи ага, це ви НБУ скажить -- це гроші. Просто готівку типа легше приховати... але ж це залежить як поставлен справжній фінмон у Державі. Шооо тяжко обчислити непрямий дохід? Та хай ЧатЖПТ рахує, тільки для всіх, без винятків



ПС. Я не розумію, чому я можу весною купити ЮСД по одній ціні, а влітку його продати по іншій ціні і мені за це нічого не буде. У Держави навіть є офіційний курс на такі маніпуляції, є біржа. А от на ЮСДт чогось такого всього немає. А чому?! Казкарі сидять в НБУ



ППС. В принципі, я чуток здогадуюсь. Гроші, це ті бамажки, що малює держава. Причому навіть неважливо яка, але держава. Ми з радістю беремо гроші іншої держави, навіть резервуємо свої гроші чужими на рівні держави.

А от якісь нецентралізовані/лехтронні/віртуальні/цифрові державі муляє очі, бо вона не може на них накр̶а̶с̶т̶иласти лапу... Схоже, що я анархіст (анархо-капіталіст), бо мені щось муляє саме поняття держави )) ага, це ви НБУ скажить -- це гроші. Просто готівку типа легше приховати... але ж це залежить як поставлену Державі. Шооо тяжко обчислити непрямий дохід? Та хай ЧатЖПТ рахує, тільки для всіх, без винятківПС. Я не розумію, чому я можу весною купити ЮСД по одній ціні, а влітку його продати по іншій ціні і мені за це нічого не буде. У Держави навіть є офіційний курс на такі маніпуляції, є біржа. А от на ЮСДт чогось такого всього немає. А чому?! Казкарі сидять в НБУППС. В принципі, я чуток здогадуюсь. Гроші, це ті бамажки, що малює держава. Причому навіть неважливо яка, але держава. Ми з радістю беремо гроші іншої держави, навіть резервуємо свої гроші чужими на рівні держави.А от якісь нецентралізовані/лехтронні/віртуальні/цифрові державі муляє очі, бо вона не може на них накр̶а̶с̶т̶иласти лапу... Amethyst

Повідомлень: 5551 З нами з: 05.05.21 Подякував: 418 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:50 SAndriy1 написав: phantom_systems написав: Dr_English написав: osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств. А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств.

Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы. Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.

Не с точки зрения ввязаться в дискуссию, но раз тема про это зашла - поделиться своим свежим опытом про биржи, их службы поддержки и переписки месяцами)))

Отправил с Байбит на ОКХ TON неправильно указав Memo\Tag - моя вина, криворукость. Написал сразу в ОКХ, ответили - без проблем. Зачислить не можем (!!!), но назад отправим. Номер тикета/обращения есть, ждите ответа. Неделю подождал, опять написал, ответили - вопрос сложный, очередь большая, этот TON со своим MEMO (это типа субсчет) всем добавил работы. Чтобы не расписывать 20 писем - через три с половиной недели попался нормальный чел, который написал, что вопрос мелкий и за полчаса он справится. Так и вышло, сбросил мне детали платежа и TXID.

На Байбит не зачисляются. Я в поддержку - мне отвечают, что нужно заполнить форму апелляции на сайте и туда же снять видео (образец прилагается). Заполнил, снял видео и понеслась. Пишу в поддержку через три рабочих дня (как было указано на странице апелляции) - хер там, не до вас, вопрос сложный. Бабло у нас , но докажите, что оно ваше. А на вашем видео плохо видно как вы в свой аккаунт на Байбите входите (!!!). И понеслась. Полтора месяца длились у меня переписки и съемки роликов доказательств.

В очередной раз попал видно на нормального работника, сжалился, пообещал рассмотреть вопрос по существу - через 10 минут пришло письмо, что деньги в течение суток мне зачислятся. По факту были на аккаунте уже через 15 минут! Не с точки зрения ввязаться в дискуссию, но раз тема про это зашла - поделиться своим свежим опытом про биржи, их службы поддержки и переписки месяцами)))Отправил с Байбит на ОКХ TON неправильно указав Memo\Tag - моя вина, криворукость. Написал сразу в ОКХ, ответили - без проблем. Зачислить не можем (!!!), но назад отправим. Номер тикета/обращения есть, ждите ответа. Неделю подождал, опять написал, ответили - вопрос сложный, очередь большая, этот TON со своим MEMO (это типа субсчет) всем добавил работы. Чтобы не расписывать 20 писем - через три с половиной недели попался нормальный чел, который написал, что вопрос мелкий и за полчаса он справится. Так и вышло, сбросил мне детали платежа и TXID.На Байбит не зачисляются. Я в поддержку - мне отвечают, что нужно заполнить форму апелляции на сайте и туда же снять видео (образец прилагается). Заполнил, снял видео и понеслась. Пишу в поддержку через три рабочих дня (как было указано на странице апелляции) - хер там, не до вас, вопрос сложный. Бабло у нас , но докажите, что оно ваше. А на вашем видео плохо видно как вы в свой аккаунт на Байбите входите (!!!). И понеслась. Полтора месяца длились у меня переписки и съемки роликов доказательств.В очередной раз попал видно на нормального работника, сжалился, пообещал рассмотреть вопрос по существу - через 10 минут пришло письмо, что деньги в течение суток мне зачислятся. По факту были на аккаунте уже через 15 минут!

Поэтому скоро придёт время, когда останутся насквозь зарегулированные KYC-AML биржи со всевозможными лицензиями и страховками с одной стороны, и децентрализованные обменки с другой стороны. Все остальные окажутся на обочине прогресса, вымрут или соскамятся. Поэтому скоро придёт время, когда останутся насквозь зарегулированные KYC-AML биржи со всевозможными лицензиями и страховками с одной стороны, и децентрализованные обменки с другой стороны. Все остальные окажутся на обочине прогресса, вымрут или соскамятся. phantom_systems

Повідомлень: 2294 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3435343634373438 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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