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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3435343634373438
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 17:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sens написав:Купити за готівку і продати на картку це теж не однакові доводи
ага, це ви НБУ скажить -- це гроші. Просто готівку типа легше приховати... але ж це залежить як поставлен справжній фінмон у Державі. Шооо тяжко обчислити непрямий дохід? Та хай ЧатЖПТ рахує, тільки для всіх, без винятків :lol:

ПС. Я не розумію, чому я можу весною купити ЮСД по одній ціні, а влітку його продати по іншій ціні і мені за це нічого не буде. У Держави навіть є офіційний курс на такі маніпуляції, є біржа. А от на ЮСДт чогось такого всього немає. А чому?! Казкарі сидять в НБУ 8) :lol:

ППС. В принципі, я чуток здогадуюсь. Гроші, це ті бамажки, що малює держава. Причому навіть неважливо яка, але держава. Ми з радістю беремо гроші іншої держави, навіть резервуємо свої гроші чужими на рівні держави.
А от якісь нецентралізовані/лехтронні/віртуальні/цифрові державі муляє очі, бо вона не може на них накр̶а̶с̶т̶иласти лапу... Схоже, що я анархіст (анархо-капіталіст), бо мені щось муляє саме поняття держави ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:50

  SAndriy1 написав:
  phantom_systems написав:
  Dr_English написав:osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств.

Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.

Не с точки зрения ввязаться в дискуссию, но раз тема про это зашла - поделиться своим свежим опытом про биржи, их службы поддержки и переписки месяцами)))
Отправил с Байбит на ОКХ TON неправильно указав Memo\Tag - моя вина, криворукость. Написал сразу в ОКХ, ответили - без проблем. Зачислить не можем (!!!), но назад отправим. Номер тикета/обращения есть, ждите ответа. Неделю подождал, опять написал, ответили - вопрос сложный, очередь большая, этот TON со своим MEMO (это типа субсчет) всем добавил работы. Чтобы не расписывать 20 писем - через три с половиной недели попался нормальный чел, который написал, что вопрос мелкий и за полчаса он справится. Так и вышло, сбросил мне детали платежа и TXID.
На Байбит не зачисляются. Я в поддержку - мне отвечают, что нужно заполнить форму апелляции на сайте и туда же снять видео (образец прилагается). Заполнил, снял видео и понеслась. Пишу в поддержку через три рабочих дня (как было указано на странице апелляции) - хер там, не до вас, вопрос сложный. Бабло у нас , но докажите, что оно ваше. А на вашем видео плохо видно как вы в свой аккаунт на Байбите входите (!!!). И понеслась. Полтора месяца длились у меня переписки и съемки роликов доказательств.
В очередной раз попал видно на нормального работника, сжалился, пообещал рассмотреть вопрос по существу - через 10 минут пришло письмо, что деньги в течение суток мне зачислятся. По факту были на аккаунте уже через 15 минут!

Поэтому скоро придёт время, когда останутся насквозь зарегулированные KYC-AML биржи со всевозможными лицензиями и страховками с одной стороны, и децентрализованные обменки с другой стороны. Все остальные окажутся на обочине прогресса, вымрут или соскамятся.
phantom_systems
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