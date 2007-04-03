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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 17:06
sens написав:
Купити за готівку і продати на картку це теж не однакові доводи
ага, це ви НБУ скажить -- це гроші. Просто готівку типа легше приховати... але ж це залежить як поставлен справжній фінмон
у Державі. Шооо тяжко обчислити непрямий дохід? Та хай ЧатЖПТ рахує, тільки для всіх, без винятків
ПС. Я не розумію, чому я можу весною купити ЮСД по одній ціні, а влітку його продати по іншій ціні і мені за це нічого не буде. У Держави навіть є офіційний курс на такі маніпуляції, є біржа. А от на ЮСДт чогось такого всього немає. А чому?! Казкарі сидять в НБУ
ППС. В принципі, я чуток здогадуюсь. Гроші, це ті бамажки, що малює держава. Причому навіть неважливо яка, але держава. Ми з радістю беремо гроші іншої держави, навіть резервуємо свої гроші чужими на рівні держави.
А от якісь нецентралізовані/лехтронні/віртуальні/цифрові державі муляє очі, бо вона не може на них накр̶а̶с̶т̶иласти лапу... Схоже, що я анархіст (анархо-капіталіст), бо мені щось муляє саме поняття держави ))
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:50
SAndriy1 написав: phantom_systems написав: Dr_English написав:osafly
А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств.
Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.
Не с точки зрения ввязаться в дискуссию, но раз тема про это зашла - поделиться своим свежим опытом про биржи, их службы поддержки и переписки месяцами)))
Отправил с Байбит на ОКХ TON неправильно указав Memo\Tag - моя вина, криворукость. Написал сразу в ОКХ, ответили - без проблем. Зачислить не можем (!!!), но назад отправим. Номер тикета/обращения есть, ждите ответа. Неделю подождал, опять написал, ответили - вопрос сложный, очередь большая, этот TON со своим MEMO (это типа субсчет) всем добавил работы. Чтобы не расписывать 20 писем - через три с половиной недели попался нормальный чел, который написал, что вопрос мелкий и за полчаса он справится. Так и вышло, сбросил мне детали платежа и TXID.
На Байбит не зачисляются. Я в поддержку - мне отвечают, что нужно заполнить форму апелляции на сайте и туда же снять видео (образец прилагается). Заполнил, снял видео и понеслась. Пишу в поддержку через три рабочих дня (как было указано на странице апелляции) - хер там, не до вас, вопрос сложный. Бабло у нас , но докажите, что оно ваше. А на вашем видео плохо видно как вы в свой аккаунт на Байбите входите (!!!). И понеслась. Полтора месяца длились у меня переписки и съемки роликов доказательств.
В очередной раз попал видно на нормального работника, сжалился, пообещал рассмотреть вопрос по существу - через 10 минут пришло письмо, что деньги в течение суток мне зачислятся. По факту были на аккаунте уже через 15 минут!
Поэтому скоро придёт время, когда останутся насквозь зарегулированные KYC-AML биржи со всевозможными лицензиями и страховками с одной стороны, и децентрализованные обменки с другой стороны. Все остальные окажутся на обочине прогресса, вымрут или соскамятся.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:05
Netz написав:Faceless
а який відсоток повернули від того що було?
Точно не згадаю, десь 30%
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:37
Это мало...Хоть и в "материнской" крипте.Мне в ФТХ начислили примерно 70% от текущих цен 2022...Хотя выплаты будут в USDT,но я бы предпочел чтобы мне просто вернули монеты которые не успел вывести,а не стейблы...Сумма возмещения уже висит и ее видно,выплаты ожидаются в ноябре.Вполне допускаю,что в этом месяце,а может даже и раньше,рынок начнет перфомить,чтобы выплаченые стейблы вливались в рынок,а это ни мало 13млрд баксов...На этой ликвидности,вполне можем полететь в начале 2025г и пойдет долгожданный альтсезон
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osafly
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Додано: Вів 30 лип, 2024 09:13
Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:06
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
Вкладывайте только ту сумму, которую абсолютно не жалко потерять и от потери которой в вашей жизни ничего не изменится. Равносильно выкинуть деньги с балкона или подать в переходе нищему.
И готовьтесь к тому, что как только зайдете, вас сразу побреют....
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:48
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
Поиграться-неправильный подход изначально.Начинать лучше с Бинанс думаю новичку.Никаких фьючерсов,плечей,жажды быстрого обогащения.Только спот,терпение и выдержка.Самообразование попутно при этом-см.блогеров которые пытаются разбирать графики монет в эфире-учиться базовому анализу,попутно найти и изучить литературу по волнам Элиота,построение и технический анализ фигур рынка..изучить работу как минимум с десяток базовых индикаторов рынка(RSI,MACD и т.д)Анализировать потом графики каждой монеты на рызных таймфреймах,в которую будете заходить...Тогда,толк какой то может и будет и то,бывают накладки,потому что этот рынок ужасно волатилен и манипулируемый.В противном случае,Вас ждет быстрая участь 95% тех,кто согласно статистике все прое... или стал вечным инвестором в шлак-ну,Вы поняли.Удачи!
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osafly
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