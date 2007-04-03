SAndriy1 написав:

phantom_systems написав: Dr_English написав: osafly А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств. А у меня положительное мнение об американской бирже Bittrex. Она ни разу не взламывалась, не замораживала мои средства, а перед закрытием - заблаговременно предупредила и дала большой срок для вывода моих средств.

Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы. Трекс всегда был мутным болотом. Начинали с того, что брали деньги за листинг шиткоинов, а через пару месяцев их делистили якобы из-за низких объёмов, оставляя холдеров с обесцененным хламом. Многие шиткоины сами же пампили и дампили, да и вообще были неоднократно замечены в инсайдерской торговле против своих же клиентов. Многих клиентов внезапно блокировали без внятного объяснения причин, а переписываться с их поддержкой можно было месяцами. До введения KYC они не гнушались отмывать криминальное и санкционное бабло. Потом решили сделаться белыми и пушистыми, чтобы выйти на уровень Коинбэйса и Кракена, но с таким грузом из прошлого ни черта не вышло. Да и закрылись они не потому, что сами так захотели, а потому, что ими начали пристально интересоваться американские органы.

Не с точки зрения ввязаться в дискуссию, но раз тема про это зашла - поделиться своим свежим опытом про биржи, их службы поддержки и переписки месяцами)))Отправил с Байбит на ОКХ TON неправильно указав Memo\Tag - моя вина, криворукость. Написал сразу в ОКХ, ответили - без проблем. Зачислить не можем (!!!), но назад отправим. Номер тикета/обращения есть, ждите ответа. Неделю подождал, опять написал, ответили - вопрос сложный, очередь большая, этот TON со своим MEMO (это типа субсчет) всем добавил работы. Чтобы не расписывать 20 писем - через три с половиной недели попался нормальный чел, который написал, что вопрос мелкий и за полчаса он справится. Так и вышло, сбросил мне детали платежа и TXID.На Байбит не зачисляются. Я в поддержку - мне отвечают, что нужно заполнить форму апелляции на сайте и туда же снять видео (образец прилагается). Заполнил, снял видео и понеслась. Пишу в поддержку через три рабочих дня (как было указано на странице апелляции) - хер там, не до вас, вопрос сложный. Бабло у нас , но докажите, что оно ваше. А на вашем видео плохо видно как вы в свой аккаунт на Байбите входите (!!!). И понеслась. Полтора месяца длились у меня переписки и съемки роликов доказательств.В очередной раз попал видно на нормального работника, сжалился, пообещал рассмотреть вопрос по существу - через 10 минут пришло письмо, что деньги в течение суток мне зачислятся. По факту были на аккаунте уже через 15 минут!