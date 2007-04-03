|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 31 лип, 2024 01:22
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
Хотите именно поиграться? Заходите в Telegram и играйтесь в прямом смысле слова в токены экосистемы TON. Например: Blum, Dogs, Cats и т.д. и т.п. Там полно именно игровых мем-токенов. Ничего не покупайте! Только фарминг всяких разных токенов и поинтов за выполнение простых и бесплатных заданий и игру в онлайн игры! Когда все эти поинты залистят на реальных биржах, они начнут стоить денег. Там же в Telegram и криптокошелёк. Там же и биржи (та же Blum). Там же и начнёте покупать и продавать натапанное в игровых проектах. Ничего не потеряете, если вдруг не срастётся, кроме времени. Там же вам предложат выполнять различные задания, многие из которых очень будут полезны новичку. Например, просмотры учебных видеоматериалов о мире криптовалют. За эти просмотры Вы тоже будете получать бесплатные токены, поинты и т.п. А вообще, если хотите получить финансовый результат, то никуда Вы не денетесь, придётся учиться, много читать и просматривать. В том числе и по теме, описанной мною в этом посте. В бОльшие подробности вдаваться не стану. На эту тему много чего отснято и написано. Удачи!
-
ЯНаФоруме
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2024 13:31
Faceless написав:
Netz написав:Faceless
а який відсоток повернули від того що було?
Точно не згадаю, десь 30%
Таки збрехав, зайшов в систему, глянув цифри - приблизно 71%
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35058
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 8000 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Сер 31 лип, 2024 13:42
osafly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
Поиграться-неправильный подход изначально.Начинать лучше с Бинанс думаю новичку.Никаких фьючерсов,плечей,жажды быстрого обогащения.Только спот,терпение и выдержка.Самообразование попутно при этом-см.блогеров которые пытаются разбирать графики монет в эфире-учиться базовому анализу,попутно найти и изучить литературу по волнам Элиота,построение и технический анализ фигур рынка..изучить работу как минимум с десяток базовых индикаторов рынка(RSI,MACD и т.д)Анализировать потом графики каждой монеты на рызных таймфреймах,в которую будете заходить
...Тогда,толк какой то может и будет и то,бывают накладки,потому что этот рынок .В противном случае,Вас ждет быстрая участь 95% тех,кто согласно статистике все прое... или стал вечным инвестором в шлак-ну,Вы поняли.Удачи!
все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?
я трохи скептично відношусь до крипти тому вважаю, що заробляють там або ті, хто запускають ці валюти, або оці всі посередники - брокери, біржі та інші, які мають свій відсоток. а оці всі, хто заходить погратися - оце й є заробіток. чим більше заманив, тим більше заробив, нічого складного
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6459
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 1447 раз.
-
- Профіль
-
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|115663
|255176550
|
|
|7978
|23208050
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|109598
|
|