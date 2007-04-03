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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3436343734383439 Додано: Сер 31 лип, 2024 01:22 ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊 Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊



Хотите именно поиграться? Заходите в Telegram и играйтесь в прямом смысле слова в токены экосистемы TON. Например: Blum, Dogs, Cats и т.д. и т.п. Там полно именно игровых мем-токенов. Ничего не покупайте! Только фарминг всяких разных токенов и поинтов за выполнение простых и бесплатных заданий и игру в онлайн игры! Когда все эти поинты залистят на реальных биржах, они начнут стоить денег. Там же в Telegram и криптокошелёк. Там же и биржи (та же Blum). Там же и начнёте покупать и продавать натапанное в игровых проектах. Ничего не потеряете, если вдруг не срастётся, кроме времени. Там же вам предложат выполнять различные задания, многие из которых очень будут полезны новичку. Например, просмотры учебных видеоматериалов о мире криптовалют. За эти просмотры Вы тоже будете получать бесплатные токены, поинты и т.п. А вообще, если хотите получить финансовый результат, то никуда Вы не денетесь, придётся учиться, много читать и просматривать. В том числе и по теме, описанной мною в этом посте. В бОльшие подробности вдаваться не стану. На эту тему много чего отснято и написано. Удачи! Хотите именно поиграться? Заходите в Telegram и играйтесь в прямом смысле слова в токены экосистемы TON. Например: Blum, Dogs, Cats и т.д. и т.п. Там полно именно игровых мем-токенов. Ничего не покупайте! Только фарминг всяких разных токенов и поинтов за выполнение простых и бесплатных заданий и игру в онлайн игры! Когда все эти поинты залистят на реальных биржах, они начнут стоить денег. Там же в Telegram и криптокошелёк. Там же и биржи (та же Blum). Там же и начнёте покупать и продавать натапанное в игровых проектах. Ничего не потеряете, если вдруг не срастётся, кроме времени. Там же вам предложат выполнять различные задания, многие из которых очень будут полезны новичку. Например, просмотры учебных видеоматериалов о мире криптовалют. За эти просмотры Вы тоже будете получать бесплатные токены, поинты и т.п. А вообще, если хотите получить финансовый результат, то никуда Вы не денетесь, придётся учиться, много читать и просматривать. В том числе и по теме, описанной мною в этом посте. В бОльшие подробности вдаваться не стану. На эту тему много чего отснято и написано. Удачи! ЯНаФоруме Повідомлень: 110 З нами з: 15.01.15 Подякував: 18 раз. Подякували: 36 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2024 13:31 Faceless написав: Netz написав: Faceless



а який відсоток повернули від того що було? Точно не згадаю, десь 30% Точно не згадаю, десь 30%

Таки збрехав, зайшов в систему, глянув цифри - приблизно 71% Таки збрехав, зайшов в систему, глянув цифри - приблизно 71% Faceless

Модератор Повідомлень: 35058 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 8000 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2024 13:42 osafly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊 Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊

Поиграться-неправильный подход изначально.Начинать лучше с Бинанс думаю новичку.Никаких фьючерсов,плечей,жажды быстрого обогащения.Только спот,терпение и выдержка.Самообразование попутно при этом-см.блогеров которые пытаются разбирать графики монет в эфире-учиться базовому анализу,попутно найти и изучить литературу по волнам Элиота,построение и технический анализ фигур рынка..изучить работу как минимум с десяток базовых индикаторов рынка(RSI,MACD и т.д)Анализировать потом графики каждой монеты на рызных таймфреймах,в которую будете заходить...Тогда,толк какой то может и будет и то,бывают накладки,потому что этот рынок .В противном случае,Вас ждет быстрая участь 95% тех,кто согласно статистике все прое... или стал вечным инвестором в шлак-ну,Вы поняли.Удачи! Поиграться-неправильный подход изначально.Начинать лучше с Бинанс думаю новичку.Никаких фьючерсов,плечей,жажды быстрого обогащения.Только спот,терпение и выдержка....Тогда,толк какой то может и будет и то,бывают накладки,потому что этот рынок .В противном случае,Вас ждет быстрая участь 95% тех,кто согласно статистике все прое... или стал вечным инвестором в шлак-ну,Вы поняли.Удачи!

все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?



я трохи скептично відношусь до крипти тому вважаю, що заробляють там або ті, хто запускають ці валюти, або оці всі посередники - брокери, біржі та інші, які мають свій відсоток. а оці всі, хто заходить погратися - оце й є заробіток. чим більше заманив, тим більше заробив, нічого складного все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?я трохи скептично відношусь до крипти тому вважаю, що заробляють там або ті, хто запускають ці валюти, або оці всі посередники - брокери, біржі та інші, які мають свій відсоток. а оці всі, хто заходить погратися - оце й є заробіток. чим більше заманив, тим більше заробив, нічого складного Shaman

Повідомлень: 6460 З нами з: 29.09.19 Подякував: 627 раз. Подякували: 1447 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2024 14:57 Shaman написав: все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?

все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?



Вы даже не поняли суть мною написанного..Так и большинство людей,совершенно не "отдупляют" рынок и не пытаются даже этого сделать...Объясню персонально для Вас-

Если не анализировать графики и рынок,можно смело пополнить 95% тех кто согласно статистике тереят на нем деньги,как раз потому-что играют в угадайки...5% успіху и 5% зарабатывающих на рынке-это разные вещи,с разных взглядов...Если заниматься анализом и иметь 5% успіху-это пздц...Зарабатывать и входить в число этих самых 5%-это совершенно другое

Валатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа,потому как эта составляющая уходяща и приходяща,как правило кратковременна и всегда все возвращается в нормальную фазу или к своим истокам(уровням-целям-Фибоначии(если знаете что это такое)) Другое дело,что у многих подгорает в одном месте,нет терпения,нервов,усидчивости...они как тараканы "начинают хаотично бегать,паниковать,психовать" и на этом теряют...Казино или покер сюда приплетать-может только человек далекий от этой темы Вы даже не поняли суть мною написанного..Так и большинство людей,совершенно не "отдупляют" рынок и не пытаются даже этого сделать...Объясню персонально для Вас-Если не анализировать графики и рынок,можно смело пополнить 95% тех кто согласно статистике тереят на нем деньги,как раз потому-что играют в угадайки...5% успіху и 5% зарабатывающих на рынке-это разные вещи,с разных взглядов...Если заниматься анализом и иметь 5% успіху-это пздц...Зарабатывать и входить в число этих самых 5%-это совершенно другоеВалатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа,потому как эта составляющая уходяща и приходяща,как правило кратковременна и всегда все возвращается в нормальную фазу или к своим истокам(уровням-целям-Фибоначии(если знаете что это такое)) Другое дело,что у многих подгорает в одном месте,нет терпения,нервов,усидчивости...они как тараканы "начинают хаотично бегать,паниковать,психовать" и на этом теряют...Казино или покер сюда приплетать-может только человек далекий от этой темы osafly

Повідомлень: 1712 З нами з: 29.05.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 600 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2024 15:08 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют osafly написав: Валатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа, Валатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа,

От я скільки моделей не запускав - жодна із них не працює стабільно (щоб прибуток був більший від стабільних 5% річних) на відрізках часу більше 2 років.

Ну удачі Вам. От я скільки моделей не запускав - жодна із них не працює стабільно (щоб прибуток був більший від стабільних 5% річних) на відрізках часу більше 2 років.Ну удачі Вам. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3524 З нами з: 29.07.22 Подякував: 612 раз. Подякували: 447 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2024 15:33 osafly написав: Shaman написав: все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?

все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?



Вы даже не поняли суть мною написанного..Так и большинство людей,совершенно не "отдупляют" рынок и не пытаются даже этого сделать...Объясню персонально для Вас-

Если не анализировать графики и рынок,можно смело пополнить 95% тех кто согласно статистике тереят на нем деньги,как раз потому-что играют в угадайки...5% успіху и 5% зарабатывающих на рынке-это разные вещи,с разных взглядов...Если заниматься анализом и иметь 5% успіху-это пздц...Зарабатывать и входить в число этих самых 5%-это совершенно другое

Валатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа,потому как эта составляющая уходяща и приходяща,как правило кратковременна и всегда все возвращается в нормальную фазу или к своим истокам(уровням-целям-Фибоначии(если знаете что это такое)) Другое дело,что у многих подгорает в одном месте,нет терпения,нервов,усидчивости...они как тараканы "начинают хаотично бегать,паниковать,психовать" и на этом теряют...Казино или покер сюда приплетать-может только человек далекий от этой темы Вы даже не поняли суть мною написанного..Так и большинство людей,совершенно не "отдупляют" рынок и не пытаются даже этого сделать...Объясню персонально для Вас-Если не анализировать графики и рынок,можно смело пополнить 95% тех кто согласно статистике тереят на нем деньги,как раз потому-что играют в угадайки...5% успіху и 5% зарабатывающих на рынке-это разные вещи,с разных взглядов...Если заниматься анализом и иметь 5% успіху-это пздц...Зарабатывать и входить в число этих самых 5%-это совершенно другоеВалатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа,потому как эта составляющая уходяща и приходяща,как правило кратковременна и всегда все возвращается в нормальную фазу или к своим истокам(уровням-целям-Фибоначии(если знаете что это такое)) Другое дело,что у многих подгорает в одном месте,нет терпения,нервов,усидчивости...они как тараканы "начинают хаотично бегать,паниковать,психовать" и на этом теряют...Казино или покер сюда приплетать-может только человек далекий от этой темы

це ви не зрозуміли, що я пишу - й робите висновок що я не зрозумів. коли ринок маніпулятивний, як ви самі пишете, то можна робити технічний аналіз скільки завгодно - а потім хоп - й щось пішло не так.



казати про якийсь рівні у речах, які не мають базової вартості це умовність. я розумію, що це не для цієї гілки, тут зібралися ті, кому цікаво гратися, але новенькі мають розуміти, що в казино в них буде більше шансів, ніж у крипті - 5% успіху, це ні про що, новенькі з вірогідності 99% потраплять в 95% програвших. коли вже нема куди гроші пристроювати - велкам. але це вже зовсім інші розклади.



тому можна багато казати про далеких від теми людей, але достатньо знати принципи фінансів, щоб зрозуміти, що вся ця система працює лише за рахунок людей, які постійно приносять нові кошти. дехто й на МММ заробив, якщо пам'ятаєте - принцип схожий. але тут потрібне не аналіз, потрібна чуйка, коли все накривається й час фіксувати прибутки - якраз десь 5% й вийде.



висновок - для гри на крипті всі ці складні аналізи не потрібні, це лише додає респектабельності казино це ви не зрозуміли, що я пишу - й робите висновок що я не зрозумів. коли ринок маніпулятивний, як ви самі пишете, то можна робити технічний аналіз скільки завгодно - а потім хоп - й щось пішло не так.казати про якийсь рівні у речах, які не мають базової вартості це умовність. я розумію, що це не для цієї гілки, тут зібралися ті, кому цікаво гратися, але новенькі мають розуміти, що в казино в них буде більше шансів, ніж у крипті - 5% успіху, це ні про що, новенькі з вірогідності 99% потраплять в 95% програвших. коли вже нема куди гроші пристроювати - велкам. але це вже зовсім інші розклади.тому можна багато казати про далеких від теми людей, але достатньо знати принципи фінансів, щоб зрозуміти, що вся ця система працює лише за рахунок людей, які постійно приносять нові кошти. дехто й на МММ заробив, якщо пам'ятаєте - принцип схожий. але тут потрібне не аналіз, потрібна чуйка, коли все накривається й час фіксувати прибутки - якраз десь 5% й вийде.висновок - для гри на крипті всі ці складні аналізи не потрібні, це лише додає респектабельності казино Shaman

Повідомлень: 6460 З нами з: 29.09.19 Подякував: 627 раз. Подякували: 1447 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3436343734383439 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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