|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 31 лип, 2024 01:22
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
Хотите именно поиграться? Заходите в Telegram и играйтесь в прямом смысле слова в токены экосистемы TON. Например: Blum, Dogs, Cats и т.д. и т.п. Там полно именно игровых мем-токенов. Ничего не покупайте! Только фарминг всяких разных токенов и поинтов за выполнение простых и бесплатных заданий и игру в онлайн игры! Когда все эти поинты залистят на реальных биржах, они начнут стоить денег. Там же в Telegram и криптокошелёк. Там же и биржи (та же Blum). Там же и начнёте покупать и продавать натапанное в игровых проектах. Ничего не потеряете, если вдруг не срастётся, кроме времени. Там же вам предложат выполнять различные задания, многие из которых очень будут полезны новичку. Например, просмотры учебных видеоматериалов о мире криптовалют. За эти просмотры Вы тоже будете получать бесплатные токены, поинты и т.п. А вообще, если хотите получить финансовый результат, то никуда Вы не денетесь, придётся учиться, много читать и просматривать. В том числе и по теме, описанной мною в этом посте. В бОльшие подробности вдаваться не стану. На эту тему много чего отснято и написано. Удачи!
-
ЯНаФоруме
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2024 13:31
Faceless написав:
Netz написав:Faceless
а який відсоток повернули від того що було?
Точно не згадаю, десь 30%
Таки збрехав, зайшов в систему, глянув цифри - приблизно 71%
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35058
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 8000 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Сер 31 лип, 2024 13:42
osafly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
Поиграться-неправильный подход изначально.Начинать лучше с Бинанс думаю новичку.Никаких фьючерсов,плечей,жажды быстрого обогащения.Только спот,терпение и выдержка.Самообразование попутно при этом-см.блогеров которые пытаются разбирать графики монет в эфире-учиться базовому анализу,попутно найти и изучить литературу по волнам Элиота,построение и технический анализ фигур рынка..изучить работу как минимум с десяток базовых индикаторов рынка(RSI,MACD и т.д)Анализировать потом графики каждой монеты на рызных таймфреймах,в которую будете заходить
...Тогда,толк какой то может и будет и то,бывают накладки,потому что этот рынок .В противном случае,Вас ждет быстрая участь 95% тех,кто согласно статистике все прое... или стал вечным инвестором в шлак-ну,Вы поняли.Удачи!
все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?
я трохи скептично відношусь до крипти тому вважаю, що заробляють там або ті, хто запускають ці валюти, або оці всі посередники - брокери, біржі та інші, які мають свій відсоток. а оці всі, хто заходить погратися - оце й є заробіток. чим більше заманив, тим більше заробив, нічого складного
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6462
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 1447 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Сер 31 лип, 2024 14:57
Shaman написав:
все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?
Вы даже не поняли суть мною написанного..Так и большинство людей,совершенно не "отдупляют" рынок и не пытаются даже этого сделать...Объясню персонально для Вас-
Если не анализировать графики и рынок,можно смело пополнить 95% тех кто согласно статистике тереят на нем деньги,как раз потому-что играют в угадайки...5% успіху и 5% зарабатывающих на рынке-это разные вещи,с разных взглядов...Если заниматься анализом и иметь 5% успіху-это пздц...Зарабатывать и входить в число этих самых 5%-это совершенно другое
Валатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа,потому как эта составляющая уходяща и приходяща,как правило кратковременна и всегда все возвращается в нормальную фазу или к своим истокам(уровням-целям-Фибоначии(если знаете что это такое)) Другое дело,что у многих подгорает в одном месте,нет терпения,нервов,усидчивости...они как тараканы "начинают хаотично бегать,паниковать,психовать" и на этом теряют...Казино или покер сюда приплетать-может только человек далекий от этой темы
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1713
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
3
2
Додано: Сер 31 лип, 2024 15:08
osafly написав:
Валатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа,
От я скільки моделей не запускав - жодна із них не працює стабільно (щоб прибуток був більший від стабільних 5% річних) на відрізках часу більше 2 років.
Ну удачі Вам.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3526
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 612 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2024 15:33
osafly написав: Shaman написав:
все що описана - це доволі складна аналітична робота. але чи все це працює якщо далі пишемо "ужасно волатилен и манипулируемый". якщо відсоток успіху 5%, то може простіше казино чи покер?
Вы даже не поняли суть мною написанного..Так и большинство людей,совершенно не "отдупляют" рынок и не пытаются даже этого сделать...Объясню персонально для Вас-
Если не анализировать графики и рынок,можно смело пополнить 95% тех кто согласно статистике тереят на нем деньги,как раз потому-что играют в угадайки...5% успіху и 5% зарабатывающих на рынке-это разные вещи,с разных взглядов...Если заниматься анализом и иметь 5% успіху-это пздц...Зарабатывать и входить в число этих самых 5%-это совершенно другое
Валатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа,потому как эта составляющая уходяща и приходяща,как правило кратковременна и всегда все возвращается в нормальную фазу или к своим истокам(уровням-целям-Фибоначии(если знаете что это такое)) Другое дело,что у многих подгорает в одном месте,нет терпения,нервов,усидчивости...они как тараканы "начинают хаотично бегать,паниковать,психовать" и на этом теряют...Казино или покер сюда приплетать-может только человек далекий от этой темы
це ви не зрозуміли, що я пишу - й робите висновок що я не зрозумів. коли ринок маніпулятивний, як ви самі пишете, то можна робити технічний аналіз скільки завгодно - а потім хоп - й щось пішло не так.
казати про якийсь рівні у речах, які не мають базової вартості це умовність. я розумію, що це не для цієї гілки, тут зібралися ті, кому цікаво гратися, але новенькі мають розуміти, що в казино в них буде більше шансів, ніж у крипті - 5% успіху, це ні про що, новенькі з вірогідності 99% потраплять в 95% програвших. коли вже нема куди гроші пристроювати - велкам. але це вже зовсім інші розклади.
тому можна багато казати про далеких від теми людей, але достатньо знати принципи фінансів, щоб зрозуміти, що вся ця система працює лише за рахунок людей, які постійно приносять нові кошти. дехто й на МММ заробив, якщо пам'ятаєте - принцип схожий. але тут потрібне не аналіз, потрібна чуйка, коли все накривається й час фіксувати прибутки - якраз десь 5% й вийде.
висновок - для гри на крипті всі ці складні аналізи не потрібні, це лише додає респектабельності казино
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6462
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 1447 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Сер 31 лип, 2024 16:15
Дюрі-бачі написав: osafly написав:
Валатильность и манипуляции-не отменяют технического анализа,
От я скільки моделей не запускав - жодна із них не працює стабільно (щоб прибуток був більший від стабільних 5% річних) на відрізках часу більше 2 років.
Ну удачі Вам.
Частину коштів тримаю в стейблкоінах на різного типу депозитах (у Телеграм та на біржах) - стабільно вище 5% річних виходить))) якщо ви за такою дохідністю ідете, то навіть торгувати не потрібно! Так , часом гроші висять під 5% річних, але бувають моменти, що і під 250%
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 817
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 31 лип, 2024 16:20
ЯНаФоруме написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
Хотите именно поиграться? Заходите в Telegram и играйтесь в прямом смысле слова в токены экосистемы TON. Например: Blum, Dogs, Cats и т.д. и т.п. Там полно именно игровых мем-токенов. Ничего не покупайте! Только фарминг всяких разных токенов и поинтов за выполнение простых и бесплатных заданий и игру в онлайн игры! Когда все эти поинты залистят на реальных биржах, они начнут стоить денег. Там же в Telegram и криптокошелёк. Там же и биржи (та же Blum). Там же и начнёте покупать и продавать натапанное в игровых проектах. Ничего не потеряете, если вдруг не срастётся, кроме времени. Там же вам предложат выполнять различные задания, многие из которых очень будут полезны новичку. Например, просмотры учебных видеоматериалов о мире криптовалют. За эти просмотры Вы тоже будете получать бесплатные токены, поинты и т.п. А вообще, если хотите получить финансовый результат, то никуда Вы не денетесь, придётся учиться, много читать и просматривать. В том числе и по теме, описанной мною в этом посте. В бОльшие подробности вдаваться не стану. На эту тему много чего отснято и написано. Удачи!
Я еще на Bybit пользуюсь лаунчпулами - биржа сама майнит, я просто отдаю им свои USDT и MNT. Сейчас пулы идут подряд каждую неделю, получается 1-1,5% за неделю при продаже токенов вознаграждения сразу. Я оставляю пока на осень-зиму - может вырастут в цене какие-нибудь из них. В отличии от тапалок эти токены торгуются на Bybit и можно сразу обменять их на USDT
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 817
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 31 лип, 2024 16:21
Shaman написав:
висновок - для гри на крипті всі ці складні аналізи не потрібні, це лише додає респектабельності казино
Мої моделі показували, що аналізи на коротких термінах (до року) працюють і дають хороший прибуток. Але потім настає "УПС" і прибуток перетворюється в збиток...
SAndriy1 написав:
Частину коштів тримаю в стейблкоінах на різного типу депозитах
І на депозити трапляються FTX та UST
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3526
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 612 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2024 16:43
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
висновок - для гри на крипті всі ці складні аналізи не потрібні, це лише додає респектабельності казино
Мої моделі показували, що аналізи на коротких термінах (до року) працюють і дають хороший прибуток. Але потім настає "УПС" і прибуток перетворюється в збиток...
SAndriy1 написав:
Частину коштів тримаю в стейблкоінах на різного типу депозитах
І на депозити трапляються FTX та UST
Таке враження ніби вас тут примушують щось робити - ви своїм досвідом поділилися, я своїм! У мене, наприклад, не виходить отримувати прибуток з автоперевезень, продав машини - це ж не означає, що всі не можуть заробити у цій галузі? У мене є приклади тих, хто на цьому заробляє
Те , що тримаю в українській системі (депозити та ОВДП) дають чистими 4-4,5% і ризики існують так само, може ще більші!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 817
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|115667
|255178393
|
|
|7978
|23208070
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|109599
|
|