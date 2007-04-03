Додано: Сер 31 лип, 2024 01:22

ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊 Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊

Хотите именно поиграться? Заходите в Telegram и играйтесь в прямом смысле слова в токены экосистемы TON. Например: Blum, Dogs, Cats и т.д. и т.п. Там полно именно игровых мем-токенов. Ничего не покупайте! Только фарминг всяких разных токенов и поинтов за выполнение простых и бесплатных заданий и игру в онлайн игры! Когда все эти поинты залистят на реальных биржах, они начнут стоить денег. Там же в Telegram и криптокошелёк. Там же и биржи (та же Blum). Там же и начнёте покупать и продавать натапанное в игровых проектах. Ничего не потеряете, если вдруг не срастётся, кроме времени. Там же вам предложат выполнять различные задания, многие из которых очень будут полезны новичку. Например, просмотры учебных видеоматериалов о мире криптовалют. За эти просмотры Вы тоже будете получать бесплатные токены, поинты и т.п. А вообще, если хотите получить финансовый результат, то никуда Вы не денетесь, придётся учиться, много читать и просматривать. В том числе и по теме, описанной мною в этом посте. В бОльшие подробности вдаваться не стану. На эту тему много чего отснято и написано. Удачи!