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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2024 17:01
Блин...детский сад какой то.Кому я здесь что либо рассказываю???Один в штопор медвежий вошел на два года у него ничего не работает,другой вообще не поймет что я пишу...Пустая трата времени.
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osafly
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