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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3437343834393440
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Блин...детский сад какой то.Кому я здесь что либо рассказываю???Один в штопор медвежий вошел на два года у него ничего не работает,другой вообще не поймет что я пишу...Пустая трата времени.
osafly
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  #<1 ... 3437343834393440
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