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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3437343834393440
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Блин...детский сад какой то.Кому я здесь что либо рассказываю???Один в штопор медвежий вошел на два года у него ничего не работает,другой вообще не поймет что я пишу...Пустая трата времени.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
osafly
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Повідомлень: 1714
З нами з: 29.05.14
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Подякували: 601 раз.
 
Профіль
3
2
  #<1 ... 3437343834393440
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