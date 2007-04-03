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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2024 17:01
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Блин...детский сад какой то.Кому я здесь что либо рассказываю???Один в штопор медвежий вошел на два года у него ничего не работает,другой вообще не поймет что я пишу...Пустая трата времени.
Додано: Сер 31 лип, 2024 18:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
Додано: Сер 31 лип, 2024 19:29
Да. Гибкий 10% до 1000 и 7% свыше 1000 сейчас. Фиксированный на месяц 4,96% годовых без ограничения по сумме
Додано: Сер 31 лип, 2024 20:44
SAndriy1
Так кнопка подписаться на последнем этапе активна??У меня сумму вводишь,галку внизу отмечаешь что согласен и кнопка подтвердить(окнчательно перед стейкингом) не активна...Ни на одной монете...
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