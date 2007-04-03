Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
osafly написав:Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
Да. Гибкий 10% до 1000 и 7% свыше 1000 сейчас. Фиксированный на месяц 4,96% годовых без ограничения по сумме