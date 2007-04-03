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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3437343834393440
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Блин...детский сад какой то.Кому я здесь что либо рассказываю???Один в штопор медвежий вошел на два года у него ничего не работает,другой вообще не поймет что я пишу...Пустая трата времени.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 19:29

  osafly написав:Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо

Да. Гибкий 10% до 1000 и 7% свыше 1000 сейчас. Фиксированный на месяц 4,96% годовых без ограничения по сумме
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 20:44

SAndriy1

Так кнопка подписаться на последнем этапе активна??У меня сумму вводишь,галку внизу отмечаешь что согласен и кнопка подтвердить(окончательно перед стейкингом) не активна...Ни на одной монете...

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osafly
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 22:12

  osafly написав:SAndriy1

Так кнопка подписаться на последнем этапе активна??У меня сумму вводишь,галку внизу отмечаешь что согласен и кнопка подтвердить(окончательно перед стейкингом) не активна...Ни на одной монете...

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Я в мобильном приложении только что TON вывел и снова положил на гибкий - без проблем! 10% годовых
Единственное новшество - попросило APR выбрать желаемый
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 22:43

  SAndriy1 написав:Единственное новшество - попросило APR выбрать желаемый


Плюсую за подсказку.Эти дятлы действительно сделали интересное "новшество"-нужно прописывать мин.ставку APR,хотя она и так равна минимум 1...И всегда была по умолчанию.А теперь нужно ручками,для аутистов прописать..Я привык как по старинке,раз и оформил.. А тут вон оно что...Спасибо.
osafly
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