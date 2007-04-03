RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3437343834393440
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Блин...детский сад какой то.Кому я здесь что либо рассказываю???Один в штопор медвежий вошел на два года у него ничего не работает,другой вообще не поймет что я пишу...Пустая трата времени.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 29.05.14
Подякував: 124 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 29.05.14
Подякував: 124 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 19:29

  osafly написав:Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо

Да. Гибкий 10% до 1000 и 7% свыше 1000 сейчас. Фиксированный на месяц 4,96% годовых без ограничения по сумме
SAndriy1
 
Повідомлень: 819
З нами з: 17.01.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 20:44

SAndriy1

Так кнопка подписаться на последнем этапе активна??У меня сумму вводишь,галку внизу отмечаешь что согласен и кнопка подтвердить(окончательно перед стейкингом) не активна...Ни на одной монете...

Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 29.05.14
Подякував: 124 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 22:12

  osafly написав:SAndriy1

Так кнопка подписаться на последнем этапе активна??У меня сумму вводишь,галку внизу отмечаешь что согласен и кнопка подтвердить(окончательно перед стейкингом) не активна...Ни на одной монете...

Зображення

Я в мобильном приложении только что TON вывел и снова положил на гибкий - без проблем! 10% годовых
Единственное новшество - попросило APR выбрать желаемый
SAndriy1
 
Повідомлень: 819
З нами з: 17.01.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 22:43

  SAndriy1 написав:Единственное новшество - попросило APR выбрать желаемый


Плюсую за подсказку.Эти дятлы действительно сделали интересное "новшество"-нужно прописывать мин.ставку APR,хотя она и так равна минимум 1...И всегда была по умолчанию.А теперь нужно ручками,для аутистов прописать..Я привык как по старинке,раз и оформил.. А тут вон оно что...Спасибо.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 29.05.14
Подякував: 124 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, а за счет чего платят такие ставки? Зачем им ресурс под 10% годовых?
airmax78
 
Повідомлень: 43006
З нами з: 25.10.12
Подякував: 977 раз.
Подякували: 5309 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3437343834393440
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Алексей77, moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11566, 11567, 11568
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
115677 255185283
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2024 12:08
Алексей77
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23208220
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 109600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron