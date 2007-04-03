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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2024 17:01
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Блин...детский сад какой то.Кому я здесь что либо рассказываю???Один в штопор медвежий вошел на два года у него ничего не работает,другой вообще не поймет что я пишу...Пустая трата времени.
Додано: Сер 31 лип, 2024 18:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
Додано: Сер 31 лип, 2024 19:29
Да. Гибкий 10% до 1000 и 7% свыше 1000 сейчас. Фиксированный на месяц 4,96% годовых без ограничения по сумме
Додано: Сер 31 лип, 2024 20:44
Додано: Сер 31 лип, 2024 22:12
Я в мобильном приложении только что TON вывел и снова положил на гибкий - без проблем! 10% годовых
Единственное новшество - попросило APR выбрать желаемый
Додано: Сер 31 лип, 2024 22:43
Плюсую за подсказку.Эти дятлы действительно сделали интересное "новшество"-нужно прописывать мин.ставку APR,хотя она и так равна минимум 1...И всегда была по умолчанию.А теперь нужно ручками,для аутистов прописать..Я привык как по старинке,раз и оформил.. А тут вон оно что...Спасибо.
Додано: Чет 01 сер, 2024 12:11
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Комрады, а за счет чего платят такие ставки? Зачем им ресурс под 10% годовых?
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