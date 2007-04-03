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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3438343934403441>
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Блин...детский сад какой то.Кому я здесь что либо рассказываю???Один в штопор медвежий вошел на два года у него ничего не работает,другой вообще не поймет что я пишу...Пустая трата времени.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 19:29

  osafly написав:Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо

Да. Гибкий 10% до 1000 и 7% свыше 1000 сейчас. Фиксированный на месяц 4,96% годовых без ограничения по сумме
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 20:44

SAndriy1

Так кнопка подписаться на последнем этапе активна??У меня сумму вводишь,галку внизу отмечаешь что согласен и кнопка подтвердить(окончательно перед стейкингом) не активна...Ни на одной монете...

Зображення
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 22:12

  osafly написав:SAndriy1

Так кнопка подписаться на последнем этапе активна??У меня сумму вводишь,галку внизу отмечаешь что согласен и кнопка подтвердить(окончательно перед стейкингом) не активна...Ни на одной монете...

Зображення

Я в мобильном приложении только что TON вывел и снова положил на гибкий - без проблем! 10% годовых
Единственное новшество - попросило APR выбрать желаемый
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 22:43

  SAndriy1 написав:Единственное новшество - попросило APR выбрать желаемый


Плюсую за подсказку.Эти дятлы действительно сделали интересное "новшество"-нужно прописывать мин.ставку APR,хотя она и так равна минимум 1...И всегда была по умолчанию.А теперь нужно ручками,для аутистов прописать..Я привык как по старинке,раз и оформил.. А тут вон оно что...Спасибо.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, а за счет чего платят такие ставки? Зачем им ресурс под 10% годовых?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:33

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  airmax78 написав:Комрады, а за счет чего платят такие ставки? Зачем им ресурс под 10% годовых?


За счет того,что биржа сама активный игрок на рынке...что в шорт,что в лонг.Вы что,не замечали на той же ОКХ как они могут до 200% в течении дня давать по любой монете на ее снижении или впредверии..-Это шорт...Стейблы как правило более адекватные ставки.Тем более 10% начисляют всего на 1тыс и это больше маркетиноговый ход,чем расходы для биржи,учитывая что по многим другим монетам,последний год она платит 0 хрен десятых. Ставка финансирования на USDT-USDC как правило на максимумах тогда,когда биткоин перфомит-это прямое указание на то,что рост будет продолжаться какое то время(горячие деньги,быстрая прибыль)..Сейчас ставка в среднем +-3%-боковик,консолидация на лицо,зачем платить хомякам лишнее
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:20

  osafly написав:
  airmax78 написав:Комрады, а за счет чего платят такие ставки? Зачем им ресурс под 10% годовых?


За счет того,что биржа сама активный игрок на рынке...что в шорт,что в лонг.Вы что,не замечали на той же ОКХ как они могут до 200% в течении дня давать по любой монете на ее снижении или впредверии..-Это шорт...Стейблы как правило более адекватные ставки.Тем более 10% начисляют всего на 1тыс и это больше маркетиноговый ход,чем расходы для биржи,учитывая что по многим другим монетам,последний год она платит 0 хрен десятых. Ставка финансирования на USDT-USDC как правило на максимумах тогда,когда биткоин перфомит-это прямое указание на то,что рост будет продолжаться какое то время(горячие деньги,быстрая прибыль)..Сейчас ставка в среднем +-3%-боковик,консолидация на лицо,зачем платить хомякам лишнее

Плюс биржа берет деньги с плечевиков за ресурс - я думаю, что намного под более высокую ставку)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:28

  SAndriy1 написав:
  ЯНаФоруме написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊


Хотите именно поиграться? Заходите в Telegram и играйтесь в прямом смысле слова в токены экосистемы TON. Например: Blum, Dogs, Cats и т.д. и т.п. Удачи!

Я еще на Bybit пользуюсь лаунчпулами - биржа сама майнит, я просто отдаю им свои USDT и MNT. Сейчас пулы идут подряд каждую неделю, получается 1-1,5% за неделю при продаже токенов вознаграждения сразу. Я оставляю пока на осень-зиму - может вырастут в цене какие-нибудь из них. В отличии от тапалок эти токены торгуются на Bybit и можно сразу обменять их на USDT


Лаунчпулы? Как это работает? Сколько вкладываете, сколько на выходе? Было б интересно какой-нибудь кейс в цифрах посмотреть.
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Чет 01 сер, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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