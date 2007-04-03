Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
osafly написав:Вопрос к тем,у кого есть аккаунт на ОКХ..Проверьте друзяки,у Вас активна кнопка Подписаться на стейкинг,именно в Simple Earn(стейкинг самой ОКХ) У меня уже две недели наверное данная функция недоступна по стейблам и любым монетам,кроме размещения их в самом блокчейне через платформу ОКХ...У Вас активно?? USDT к примеру разместить под 10% открыта возможность?? Пишите пожалуйста свои ответы здесь.Спасибо
Да. Гибкий 10% до 1000 и 7% свыше 1000 сейчас. Фиксированный на месяц 4,96% годовых без ограничения по сумме
Плюсую за подсказку.Эти дятлы действительно сделали интересное "новшество"-нужно прописывать мин.ставку APR,хотя она и так равна минимум 1...И всегда была по умолчанию.А теперь нужно ручками,для аутистов прописать..Я привык как по старинке,раз и оформил.. А тут вон оно что...Спасибо.
airmax78 написав:Комрады, а за счет чего платят такие ставки? Зачем им ресурс под 10% годовых?
За счет того,что биржа сама активный игрок на рынке...что в шорт,что в лонг.Вы что,не замечали на той же ОКХ как они могут до 200% в течении дня давать по любой монете на ее снижении или впредверии..-Это шорт...Стейблы как правило более адекватные ставки.Тем более 10% начисляют всего на 1тыс и это больше маркетиноговый ход,чем расходы для биржи,учитывая что по многим другим монетам,последний год она платит 0 хрен десятых. Ставка финансирования на USDT-USDC как правило на максимумах тогда,когда биткоин перфомит-это прямое указание на то,что рост будет продолжаться какое то время(горячие деньги,быстрая прибыль)..Сейчас ставка в среднем +-3%-боковик,консолидация на лицо,зачем платить хомякам лишнее
airmax78 написав:Комрады, а за счет чего платят такие ставки? Зачем им ресурс под 10% годовых?
За счет того,что биржа сама активный игрок на рынке...что в шорт,что в лонг.Вы что,не замечали на той же ОКХ как они могут до 200% в течении дня давать по любой монете на ее снижении или впредверии..-Это шорт...Стейблы как правило более адекватные ставки.Тем более 10% начисляют всего на 1тыс и это больше маркетиноговый ход,чем расходы для биржи,учитывая что по многим другим монетам,последний год она платит 0 хрен десятых. Ставка финансирования на USDT-USDC как правило на максимумах тогда,когда биткоин перфомит-это прямое указание на то,что рост будет продолжаться какое то время(горячие деньги,быстрая прибыль)..Сейчас ставка в среднем +-3%-боковик,консолидация на лицо,зачем платить хомякам лишнее
Плюс биржа берет деньги с плечевиков за ресурс - я думаю, что намного под более высокую ставку)))
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Добрый день! Никак не решусь зайти в крипту и поиграться. Подскажите, с чего лучше начать? На какой бирже, с чем, как и т.д.? Чтобы риски, как и, собственно, доход были минимальными, но поучительными😊
Хотите именно поиграться? Заходите в Telegram и играйтесь в прямом смысле слова в токены экосистемы TON. Например: Blum, Dogs, Cats и т.д. и т.п. Удачи!
Я еще на Bybit пользуюсь лаунчпулами - биржа сама майнит, я просто отдаю им свои USDT и MNT. Сейчас пулы идут подряд каждую неделю, получается 1-1,5% за неделю при продаже токенов вознаграждения сразу. Я оставляю пока на осень-зиму - может вырастут в цене какие-нибудь из них. В отличии от тапалок эти токены торгуются на Bybit и можно сразу обменять их на USDT
Лаунчпулы? Как это работает? Сколько вкладываете, сколько на выходе? Было б интересно какой-нибудь кейс в цифрах посмотреть.
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Чет 01 сер, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.