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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3438343934403441
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все советы прочитал, благодарю. Прошу не цепляться к слову "поиграться". Это - фигура речи. Как раз не хочу сидеть, таращиться на графики. Нет ни времени, ни желания. Тут или в долгую поиграться, затарившись битком, эфиром или ещё какой чепухой в пропорции 40/60. Как посоветовали. Или какие депозиты. Есть кейсы удачные с пассивным доходом тут? Или надо сидеть постоянно и что-то мониторить, пока глаза на лоб не вылезут?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:00

ВЕСЕЛЬЧАК У
Лаунчпулы? Как это работает? Сколько вкладываете, сколько на выходе? Было б интересно какой-нибудь кейс в цифрах посмотреть.

Bybit объявляет о листинге какой-нибудь новой монеты, указывает срок лаунчпула (как правило 6-7 дней). Он проводится в трех монетах: в той, которая проходит листинг, USDT и MNT (это бывшая монета BitDAO - проект биржи Bybit). Новую монету я, как правило, не покупаю. В момент начала лаунчпула нажимаю кнопку присоединиться и внести средства - биржа их сама перемещает на отдельный субсчет, и вы их будете видеть у себя в аккаунте на счете Лаунчпул. Проценты начисляются ежечасно, но вам зачисляются раз в сутки (утром) в этих новых монетах (которые проходят листинг). Вы их можете продать сразу, можете подождать. В момент окончания лаунчпула нажимаете кнопку вывести средства. Если ее не нажать, то получите свои вложенные автоматически через двое суток. Но так как пулы идут подряд, я вывожу вручную - так быстрее.
От вас нужны деньги на счету в одной из трех монет.
Почему не участвую в момент листинга в лаунчпуле в новой монете? По опыту монеты показывают в момент листинга рост цены и потом (в зависимости от конкретной монеты) ее цена может снижаться неделю/месяц/полгода. Но процент в лаунчпуле существенно отличается в зависимости от того, в какой монете участвуете. Пример: сейчас идет пул на новую монету L3 - в ней 490%, в MNT 36%, в USDT 29%. Проценты указаны в годовом выражении. Статистику по прошедшим лаунчпулам вы увидите в приложении биржи во вкладке Пул
Вкладываю 1000 MNT (больше нет) и до 5000 USDT. В основном оставляю все эти дармовые монетки на бычий рынок, сейчас продаю очень мало - A8 дал примерно 1,5%, PIRATE 2%, MOCA 1%.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:55

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Есть кейсы удачные с пассивным доходом тут? Или надо сидеть постоянно и что-то мониторить, пока глаза на лоб не вылезут?


NEAR, ~ 10% пассивного дохода в год при стейкинге, да и сама монета сейчас сильно недооценена.

В долгую - берите биток и холдите.
shpatel
 
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