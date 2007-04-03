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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3438343934403441
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все советы прочитал, благодарю. Прошу не цепляться к слову "поиграться". Это - фигура речи. Как раз не хочу сидеть, таращиться на графики. Нет ни времени, ни желания. Тут или в долгую поиграться, затарившись битком, эфиром или ещё какой чепухой в пропорции 40/60. Как посоветовали. Или какие депозиты. Есть кейсы удачные с пассивным доходом тут? Или надо сидеть постоянно и что-то мониторить, пока глаза на лоб не вылезут?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:00

ВЕСЕЛЬЧАК У
Лаунчпулы? Как это работает? Сколько вкладываете, сколько на выходе? Было б интересно какой-нибудь кейс в цифрах посмотреть.

Bybit объявляет о листинге какой-нибудь новой монеты, указывает срок лаунчпула (как правило 6-7 дней). Он проводится в трех монетах: в той, которая проходит листинг, USDT и MNT (это бывшая монета BitDAO - проект биржи Bybit). Новую монету я, как правило, не покупаю. В момент начала лаунчпула нажимаю кнопку присоединиться и внести средства - биржа их сама перемещает на отдельный субсчет, и вы их будете видеть у себя в аккаунте на счете Лаунчпул. Проценты начисляются ежечасно, но вам зачисляются раз в сутки (утром) в этих новых монетах (которые проходят листинг). Вы их можете продать сразу, можете подождать. В момент окончания лаунчпула нажимаете кнопку вывести средства. Если ее не нажать, то получите свои вложенные автоматически через двое суток. Но так как пулы идут подряд, я вывожу вручную - так быстрее.
От вас нужны деньги на счету в одной из трех монет.
Почему не участвую в момент листинга в лаунчпуле в новой монете? По опыту монеты показывают в момент листинга рост цены и потом (в зависимости от конкретной монеты) ее цена может снижаться неделю/месяц/полгода. Но процент в лаунчпуле существенно отличается в зависимости от того, в какой монете участвуете. Пример: сейчас идет пул на новую монету L3 - в ней 490%, в MNT 36%, в USDT 29%. Проценты указаны в годовом выражении. Статистику по прошедшим лаунчпулам вы увидите в приложении биржи во вкладке Пул
Вкладываю 1000 MNT (больше нет) и до 5000 USDT. В основном оставляю все эти дармовые монетки на бычий рынок, сейчас продаю очень мало - A8 дал примерно 1,5%, PIRATE 2%, MOCA 1%.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:55

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Есть кейсы удачные с пассивным доходом тут? Или надо сидеть постоянно и что-то мониторить, пока глаза на лоб не вылезут?


NEAR, ~ 10% пассивного дохода в год при стейкинге, да и сама монета сейчас сильно недооценена.

В долгую - берите биток и холдите.
shpatel
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 14:52

Ну,как Вам альтсезон,банда жадных до денех :lol: Что то альтсезон у нас затянулся.Больше двух лет непрерывного роста,если инвертировать график,ну...или монитор вверх ногами поставить.Когда будем крыть позиции и "фиксировать прибыль"?? В 25г или в 26??А то говорят бычка уже полтора года как идет...Долго ржал...Бычка...На Битке,Эфире и Солане..Каждый год у нас увеличивается колличество кошельков,инвесторов,капитализация,но как выяснилось,рынок крипты,по сути рынок нескольких активов,на которые приходится %80+ всей капитализации...А все остальные-остальные альты-это меньше 20%...Добросили в "топку говенца"??? на новых лоях??Я да...Да плюс добавил в портфель пару новых "покемонов" укатавшихся со своих пиков.Их в коллекции только и не хватало :D


Гимн альтинвесторов :mrgreen: :lol: Вспомните-актуально

osafly
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:43

Покупаем???Чи боимся??Чи молимся?? Чи в окно?? Где все??

Кому альту?? Альтов кому?? Как не надо??? Точно никто не хочет?? А альтсезон??Денег много-много-много


osafly
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Не бздеть...Воскресные движения(на выходных) как часто бывает-манипулируемы и не истинны....на малых объемах.Гэп зато закрыли на 59 с копейками(чтоб дважды не ходить)-это ж прогнозируемо было,ГЭП должны были по любому закрыть,он совсем рядом был. RSI в дикой перепроданности по всем монетам...Будет Вам счастье..Не пугайтесь.Отскок как минимум.Хотя,я бы на месте маркетмейкера,давил бы рынок доминации до 60%...Альту в полину.Все должны быть в минусах и не иначе
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Казак,ты много-много EOSa на стейкинг положил?? с 5К-ты точно станешь скоро миллионером..20% на Банане,тебе должны каждый день этих какашек горстями насыпать.Чи в Америке за Банан порвут как тузик грелку?! Сегодня наткнулся на статью,там рассуждали,может ли EOS вырости к 2030году до 100$.Долго смеялся..Наверное нужно начать присматривать самому апартаменты в NY
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:21

Так це фсьоо, Кефіру мона докупити чи почекати ще 2200?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:48

  osafly написав:Все должны быть в минусах и не иначе

як і в будь-якому МММ чи грі з нульовою сумою...
але не всі, лише більшість лудоманів.
хтось таки іноді виграє для збереження віри в те що це можливо ))
sergey_stasyuk555
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