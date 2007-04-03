Додано: Чет 01 сер, 2024 15:00

ВЕСЕЛЬЧАК У

Лаунчпулы? Как это работает? Сколько вкладываете, сколько на выходе? Было б интересно какой-нибудь кейс в цифрах посмотреть.



Bybit объявляет о листинге какой-нибудь новой монеты, указывает срок лаунчпула (как правило 6-7 дней). Он проводится в трех монетах: в той, которая проходит листинг, USDT и MNT (это бывшая монета BitDAO - проект биржи Bybit). Новую монету я, как правило, не покупаю. В момент начала лаунчпула нажимаю кнопку присоединиться и внести средства - биржа их сама перемещает на отдельный субсчет, и вы их будете видеть у себя в аккаунте на счете Лаунчпул. Проценты начисляются ежечасно, но вам зачисляются раз в сутки (утром) в этих новых монетах (которые проходят листинг). Вы их можете продать сразу, можете подождать. В момент окончания лаунчпула нажимаете кнопку вывести средства. Если ее не нажать, то получите свои вложенные автоматически через двое суток. Но так как пулы идут подряд, я вывожу вручную - так быстрее.

От вас нужны деньги на счету в одной из трех монет.

Почему не участвую в момент листинга в лаунчпуле в новой монете? По опыту монеты показывают в момент листинга рост цены и потом (в зависимости от конкретной монеты) ее цена может снижаться неделю/месяц/полгода. Но процент в лаунчпуле существенно отличается в зависимости от того, в какой монете участвуете. Пример: сейчас идет пул на новую монету L3 - в ней 490%, в MNT 36%, в USDT 29%. Проценты указаны в годовом выражении. Статистику по прошедшим лаунчпулам вы увидите в приложении биржи во вкладке Пул

Вкладываю 1000 MNT (больше нет) и до 5000 USDT. В основном оставляю все эти дармовые монетки на бычий рынок, сейчас продаю очень мало - A8 дал примерно 1,5%, PIRATE 2%, MOCA 1%.