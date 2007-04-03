RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3439344034413442
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 22:56

  Shaman написав:гімн криптоінвесторів цей :lol:

а крекс пекс фекс - це теханаліз ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 21.05.23
Подякував: 21 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 05:44

Утром многие холдеры альтов будут в шоках. О плечевых лонгистах лучше промолчать. Бутериум малость утонул, утащив за собой на дно весь альтрынок. Не всё безнадёжно, но очень характерно. Шоу по относительно честному отъёму общечеловеческих ценностей продолжается, не расходитесь.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 14.04.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3439344034413442
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11576, 11577, 11578
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
115778 255220777
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2024 20:09
she_ne_investor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23208899
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 109615
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5593)
05.08.2024 01:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.