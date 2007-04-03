а крекс пекс фекс - це теханаліз ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 сер, 2024 22:56
Додано: Пон 05 сер, 2024 05:44
Утром многие холдеры альтов будут в шоках. О плечевых лонгистах лучше промолчать. Бутериум малость утонул, утащив за собой на дно весь альтрынок. Не всё безнадёжно, но очень характерно. Шоу по относительно честному отъёму общечеловеческих ценностей продолжается, не расходитесь.
Додано: Пон 05 сер, 2024 06:53
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