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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3439344034413442
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 22:56

  Shaman написав:гімн криптоінвесторів цей :lol:

а крекс пекс фекс - це теханаліз ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 05:44

Утром многие холдеры альтов будут в шоках. О плечевых лонгистах лучше промолчать. Бутериум малость утонул, утащив за собой на дно весь альтрынок. Не всё безнадёжно, но очень характерно. Шоу по относительно честному отъёму общечеловеческих ценностей продолжается, не расходитесь.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 06:53

  phantom_systems написав:Шоу по относительно честному отъёму общечеловеческих ценностей продолжается, не расходитесь.

так и до 40т. могём опуститься. крайний раз брал па 57т. всё, денех больше нет...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я так зрозумів, що ринок криптовалют сильно залежить від фондового ринку? Якщо той ковбасить, то і тут не солодко?
Я вже можу знову перезайти в крипту, але може треба почекати виборів у США? Таке враження, що Трамп - це рух крипти вверх, Камала - вниз
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А вот и наглядное пособие "манипуляций" подъехало,для новичков,кто хочет поиграться в "песочнице" 8 дней,7 красных свечей,минус 20тыс..Это ростет долго и нудно,а сливается в унитаз одной кнопкой...Альта теперь будет "героически" отрастать до своих январьских хаев,как раз снова до января...и это назовут снова "альтсезоном" и продолжением бычки..

  чик написав:так и до 40т. могём опуститься. крайний раз брал па 57т. всё, денех больше нет...


Пока не ушли ниже 49200,еще есть шанс на остановку.В противном случае,следующая остановка 43-44К Я еще несколько месяцев назад писал об этих целях,лень копать свои сообщения.Кто хочет проверить,тот найдет в истории
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

В районе 43-44К как раз трендовая проходит...Если пробьют ее,ну это будет полный пздц
Ну вот,пока писал-уровень 49200 прокололи...Класс!
Хотя если быть точным,там район 49 и за прошлый локальный пик пока не ушли.....Это ворота к погружению ниже...Туда все вниманиеЗображення
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:09

  osafly написав:Покупаем???Чи боимся??Чи молимся?? Чи в окно?? Где все??

Кому альту?? Альтов кому?? Как не надо??? Точно никто не хочет?? А альтсезон??Денег много-много-много



Немного купил ВТС по 51040 взамен проданного дороже, эфира взял 2330, RUNE по 2,66, JUP по 0,703 и TRU по 0,07. Хочется , чтобы это была последняя-распоследняя капитуляция :mrgreen: многие альты в портфеле смотрятся микроскопично по текущей цене, к сожалению
Но активно не покупаю - стремно
SAndriy1
 
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