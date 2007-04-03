а крекс пекс фекс - це теханаліз ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 сер, 2024 22:56
Додано: Пон 05 сер, 2024 05:44
Утром многие холдеры альтов будут в шоках. О плечевых лонгистах лучше промолчать. Бутериум малость утонул, утащив за собой на дно весь альтрынок. Не всё безнадёжно, но очень характерно. Шоу по относительно честному отъёму общечеловеческих ценностей продолжается, не расходитесь.
Додано: Пон 05 сер, 2024 06:53
Додано: Пон 05 сер, 2024 09:21
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я так зрозумів, що ринок криптовалют сильно залежить від фондового ринку? Якщо той ковбасить, то і тут не солодко?
Я вже можу знову перезайти в крипту, але може треба почекати виборів у США? Таке враження, що Трамп - це рух крипти вверх, Камала - вниз
Додано: Пон 05 сер, 2024 09:22
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А вот и наглядное пособие "манипуляций" подъехало,для новичков,кто хочет поиграться в "песочнице" 8 дней,7 красных свечей,минус 20тыс..Это ростет долго и нудно,а сливается в унитаз одной кнопкой...Альта теперь будет "героически" отрастать до своих январьских хаев,как раз снова до января...и это назовут снова "альтсезоном" и продолжением бычки..
Пока не ушли ниже 49200,еще есть шанс на остановку.В противном случае,следующая остановка 43-44К Я еще несколько месяцев назад писал об этих целях,лень копать свои сообщения.Кто хочет проверить,тот найдет в истории
Додано: Пон 05 сер, 2024 09:26
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:09
Немного купил ВТС по 51040 взамен проданного дороже, эфира взял 2330, RUNE по 2,66, JUP по 0,703 и TRU по 0,07. Хочется , чтобы это была последняя-распоследняя капитуляция многие альты в портфеле смотрятся микроскопично по текущей цене, к сожалению
Но активно не покупаю - стремно
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