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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2024 15:00
до реальної паніке ще далеко
все ще в межах райдуги, колеги!https://www.blockchaincenter.net/en/bit ... bow-chart/
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greenozon
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