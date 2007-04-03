Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2024 15:00
до реальної паніке ще далеко
все ще в межах райдуги, колеги!
https://www.blockchaincenter.net/en/bit ... bow-chart/
greenozon
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Додано: Пон 05 сер, 2024 16:24
Олежан написав:
начал делать первые осторожные покупки...
Самое время-купить рулон туалетного папіру и начать "осторожно" усреднять MINA,купленную по 4 бакса.Только не спугни-подкрадывайся острожно
Флаг тебе в руки-младший брат одного турецкого ...... из соседней ветки
osafly
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Додано: Пон 05 сер, 2024 16:27
А на Эфирном "гомо-графике" нам получается еще лететь и лететь в "бездну"
https://www.blockchaincenter.net/en/eth ... bow-chart/
osafly
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