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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3440344134423443
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:00

до реальної паніке ще далеко
все ще в межах райдуги, колеги!

https://www.blockchaincenter.net/en/bit ... bow-chart/
:mrgreen: :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 16:24

  Олежан написав:начал делать первые осторожные покупки...


Самое время-купить рулон туалетного папіру и начать "осторожно" усреднять MINA,купленную по 4 бакса.Только не спугни-подкрадывайся острожно :mrgreen: Флаг тебе в руки-младший брат одного турецкого ...... из соседней ветки
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 16:27

  greenozon написав:до реальної паніке ще далеко
все ще в межах райдуги, колеги!

https://www.blockchaincenter.net/en/bit ... bow-chart/
:mrgreen: :!:


А на Эфирном "гомо-графике" нам получается еще лететь и лететь в "бездну" :D

https://www.blockchaincenter.net/en/eth ... bow-chart/
osafly
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Повідомлень: 1727
З нами з: 29.05.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 608 раз.
 
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  #<1 ... 3440344134423443
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