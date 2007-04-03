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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3440344134423443
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:00

до реальної паніке ще далеко
все ще в межах райдуги, колеги!

https://www.blockchaincenter.net/en/bit ... bow-chart/
:mrgreen: :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 16:27

  greenozon написав:до реальної паніке ще далеко
все ще в межах райдуги, колеги!

https://www.blockchaincenter.net/en/bit ... bow-chart/
:mrgreen: :!:


А на Эфирном "гомо-графике" нам получается еще лететь и лететь в "бездну" :D

https://www.blockchaincenter.net/en/eth ... bow-chart/
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

USDT на биржах,как из параллельной вселенной +5% к официальному курсу.Нахер та и крипта нужна...стейблы стабильно больше дают.Хомячки очевидно бросились усреднять свои "растаявшие позиции" вызвав спрос и это еще умные хомячки.Тупенькие-все проср... на фьючах с плечами.Плачут теперь по углам..
За сутки 1.2млрд ликвидаций..из них 930млн лонги. Если майкетмейкер не дурак,а он явно не дурак,он обязательно должен идти за пластом ликвидности к 40-45К чтобы там повыбивать там самые минимальные плечи..
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 03:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Останусь-ка я лучше наблюдателем)
Как начинаю присматриваться к этому рынку, так сразу всё валится вниз.
Не первый раз такое.
Тут пассивом и не пахнет. За день можно слить в унитаз пару десятков тысяч)
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 07:42

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Останусь-ка я лучше наблюдателем)
Как начинаю присматриваться к этому рынку, так сразу всё валится вниз.
Не первый раз такое.
Тут пассивом и не пахнет. За день можно слить в унитаз пару десятков тысяч)

В залежності від вкладень
sens
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