USDT на биржах,как из параллельной вселенной +5% к официальному курсу.Нахер та и крипта нужна...стейблы стабильно больше дают.Хомячки очевидно бросились усреднять свои "растаявшие позиции" вызвав спрос и это еще умные хомячки.Тупенькие-все проср... на фьючах с плечами.Плачут теперь по углам.. За сутки 1.2млрд ликвидаций..из них 930млн лонги. Если майкетмейкер не дурак,а он явно не дурак,он обязательно должен идти за пластом ликвидности к 40-45К чтобы там повыбивать там самые минимальные плечи..
Останусь-ка я лучше наблюдателем) Как начинаю присматриваться к этому рынку, так сразу всё валится вниз. Не первый раз такое. Тут пассивом и не пахнет. За день можно слить в унитаз пару десятков тысяч)
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Останусь-ка я лучше наблюдателем) Как начинаю присматриваться к этому рынку, так сразу всё валится вниз. Не первый раз такое. Тут пассивом и не пахнет. За день можно слить в унитаз пару десятков тысяч)
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Останусь-ка я лучше наблюдателем) Как начинаю присматриваться к этому рынку, так сразу всё валится вниз. Не первый раз такое. Тут пассивом и не пахнет. За день можно слить в унитаз пару десятков тысяч)
да ладно. чего вы? давайте поизучаем графики, теханализ. куда эти все умники подевались?
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Останусь-ка я лучше наблюдателем) Как начинаю присматриваться к этому рынку, так сразу всё валится вниз. Не первый раз такое. Тут пассивом и не пахнет. За день можно слить в унитаз пару десятков тысяч)
ты никогда не словишь дно или хай если пассив - только биток если добавить немного риска, то 90% биток, 10% альта