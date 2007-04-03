Бетон написав:
да ладно. чего вы? давайте поизучаем графики, теханализ. куда эти все умники подевались?
вон навозная муха "єксперт"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2024 11:08
вон навозная муха "єксперт"
Додано: Вів 06 сер, 2024 11:09
Додано: Вів 06 сер, 2024 12:21
Додано: Вів 06 сер, 2024 12:30
Когда кроме ремонтов,никаких графиков в жизни не видел,да...теханализ кажется чем то инопланетным..Если не хватает ума,просто отмотать на одну страницу назад и взглянуть на тот же график что я давал совсем недавно..Между прочим,разметка на нем стоит еще с начала июля,не убранная и не правленая,ибо видно все пробитые трендовые-ближайшие,локальные,замер падения и отмечена зона интереса красным,куда цена "чудесным для многих образом пришла" и получила реакцию, да почитать прогноз еще от 1.05,где указывалось,куда может биток отработать...За три с лишним месяца до...Но тут же думать надо..Или ничего не понятно-смотрю в книгу,вижу фигу...Но зачем свою необразованность в вопросе,где не имеешь ни малейшего представления-выставлять прилюдно и казаться полным......
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