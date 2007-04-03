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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2024 11:08
Бетон написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Останусь-ка я лучше наблюдателем)
Как начинаю присматриваться к этому рынку, так сразу всё валится вниз.
Не первый раз такое.
Тут пассивом и не пахнет. За день можно слить в унитаз пару десятков тысяч)
да ладно. чего вы? давайте поизучаем графики, теханализ. куда эти все умники подевались?
вон навозная муха "єксперт"
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:09
Бетон написав:
главное, что український фондовий ринок не постраждав. бо нема куди
остров стабильности
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:07
Індекс іранського шахеда - який коефіцієнт?)
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