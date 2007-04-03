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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2024 11:08
Бетон написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Останусь-ка я лучше наблюдателем)
Как начинаю присматриваться к этому рынку, так сразу всё валится вниз.
Не первый раз такое.
Тут пассивом и не пахнет. За день можно слить в унитаз пару десятков тысяч)
да ладно. чего вы? давайте поизучаем графики, теханализ. куда эти все умники подевались?
вон навозная муха "єксперт"
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:09
Бетон написав:
главное, что український фондовий ринок не постраждав. бо нема куди
остров стабильности
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Додано: Вів 06 сер, 2024 17:23
Щось Zebra зовсім пропав і не з'являється, колись в кінці 2022, коли біток впав до 17 штук, майже кричав "скупайтесь, глупцы".
А тут всього лиш поки 55
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Додано: Вів 06 сер, 2024 17:29
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Останусь-ка я лучше наблюдателем)
та от прям зараз можна +10..15% підняти на Дідусі з Кефиром... І нам ліквідность підвищете...
А потім вже і споглядайте ))
Не-не, не хочу подымать продажи валидола в аптеках))))
100% правы - это не пассив, этим нужно "дышать". И - да- нужны стальные нервы и яйца, выдерживать просадки в моменте на 30-40-50% и более.
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